Catalá asegura que «será muy fácil» que el corredor Madrid-Lisboa continúe hasta Valencia

María José Catalá ha defendido, durante su participación en el Web Summit 2025 en Lisboa, la necesidad de extender la autovía ferroviaria que conecta el ... puerto de Valencia con Madrid hasta la capital portuguesa. La primera edil ha asegurado que «será muy fácil que cuando esté la conexión Madrid-Lisboa, ese corredor continúe», de forma que el transporte de mercancías entre el Mediterráneo y el Atlántico sea «más eficiente, sostenible y competitivo».

En ese sentido, la alcaldesa ha explicado que esta ampliación natural del eje ferroviario supondría «una gran oportunidad de conexión entre el puerto de Valencia y Portugal», al reducir el tráfico pesado por carretera y las emisiones contaminantes. «Sólo con el actual tramo Valencia-Madrid ya se evitan unos 10.000 camiones al año. Extenderlo hasta Lisboa multiplicaría ese efecto positivo y reforzaría la competitividad de las dos capitales», subrayó.

Catalá ha recordado que el proyecto cuenta con el respaldo de las instituciones europeas, que lo consideran «una infraestructura esencial» dentro de la red transeuropea de transporte. Además, en su encuentro de este lunes con el alcalde lisboeta, Carlos Moedas, defendió que la iniciativa «no sólo mejorará la eficiencia económica, sino que permitirá una conexión sostenible entre dos puertos estratégicos: el del Mediterráneo y el del Atlántico».

Ambos homólogos firmaron un memorando de colaboración entre Valencia y Lisboa para estrechar la cooperación en materia de innovación, seguridad urbana, turismo sostenible, cultura e infraestructuras logísticas. Además, coincidieron en la importancia de reforzar la alianza mediterráneo-atlántica, con el corredor ferroviario como eje vertebrador de empleo y desarrollo.

La «regla del 1-4» y un nuevo «escudo digital» para proteger servicios esenciales

«Valencia se está consolidando como uno de los hubs tecnológicos del Mediterráneo», ha destacado Catalá, quien ha recordado que en los dos últimos años la estrategia Valencia Innovation Capital ha logrado movilizar más de 40 millones de inversión privada con una aportación pública de 10 millones. «Por cada euro público generamos cuatro privados, y empresas como Microsoft, IBM o Bloomberg ya han apostado por nuestra ciudad», señaló.

La alcaldesa ha aprovechado además su paso por el evento tecnológico para anunciar la puesta en marcha de un «escudo digital» que blindará las infraestructuras críticas de Valencia mediante inteligencia artificial y gemelos digitales. «Queremos garantizar el suministro básico de luz y agua incluso ante apagones o fenómenos como la dana. La tecnología debe ayudarnos a ser una ciudad más resiliente y segura».

Finalmente, Catalá ha recordado que Valencia será sede del Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales y citiverso, lo que permitirá aplicar simulaciones avanzadas y sistemas predictivos para proteger los servicios esenciales: «Tras lo vivido con la dana, tenemos la responsabilidad de levantarnos más fuertes y convertirnos en una de las ciudades europeas más resilientes».