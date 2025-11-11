Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de María José Catalá en la reunión del lunes con el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas LP

Catalá asegura que «será muy fácil» que el corredor Madrid-Lisboa continúe hasta Valencia

La alcaldesa de Valencia defiende en la capital lusa la expansión del eje ferroviario Mediterráneo-Atlántico como «una oportunidad económica y ambiental»

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

María José Catalá ha defendido, durante su participación en el Web Summit 2025 en Lisboa, la necesidad de extender la autovía ferroviaria que conecta el ... puerto de Valencia con Madrid hasta la capital portuguesa. La primera edil ha asegurado que «será muy fácil que cuando esté la conexión Madrid-Lisboa, ese corredor continúe», de forma que el transporte de mercancías entre el Mediterráneo y el Atlántico sea «más eficiente, sostenible y competitivo».

