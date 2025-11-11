Catalá sobre la sucesión de Mazón: «Un mandato solo es poco para un alcalde»

María José Catalá lo ha dejado más claro imposible: quiere seguir siendo alcaldesa de Valencia para varios mandatos y ratifica que descarta ser sucesora de ... Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat Valenciana.

Ha sido durante su comparencia en la Feria Internacional de Lisboa, tras visitar el expositor de Valencia Innovation Capital en la Web Summit Lisboa 2025, cuando ha expresado que quiere seguir siendo la alcaldesa de Valencia.

A la pregunta de si es consciente de que ha estado sobre la mesa en la negociación para suceder a Mazón, ha insistido en que «siempre he dicho que quiero ser alcaldesa de valencia. tengo un proyecto que desarrollar en nuestra ciudad y, como quien empieza un proyecto, quiero ver florecer mi proyecto político».

Es más, ha expresado su deseo de estar al frente del Cap i casal para varios años. «Un mandato es poco para un alcalde». Y lo ha argumentado tras decir que «en el primer mandato no puedes hacer todo lo que deseas. Cuando llegas tienes muchos proyectos heredados y tienes que desarrollarlo y analizarlo bien y darle tu estrategia particular o propia de gobierno».

Es más, acto seguido ha añadido: «El segundo mandato es el que más se disfruta», en referencia a que le gustaría poder tener tiempo para poner en práctica sus ideas.

A la pregunta formulada por la prensa de si sería sucesora de Mazón si se lo piden desde arriba, la respuesta que ha dado es que habla «bastante con mi presidente y sabe que para Valencia es muy importante que me quede en la ciudad».

En cuanto a si se sabrá pronto quién será el candidato, Catalá ha indicado que «tenemos la cronología totalmente fijada. Será antes del día 19».

Incluso ha afirmado que en el PP «ni improvisaamos ni nos precipitamos. El PP piensa mucho en el territorio».

Acto seguido ha reconocido que ha hablado sobre el tema con Feijóo y ha indicado: «El presidente está hablando con todos nosotros para pedirnos opinión y es muy importante que la decisión no se tome de forma precipitada porque nos tomamos en serio la Comunitat Valenciana» y ha añadido que agradece la ronda de consultas con el territorio.

Y ha añadido que «no nos precipitamos ni improvisamos. Creo que lo vamos a hacer rápido y bien y pensando en la Comunitat Valenciana y en los valencianos».

Ha cerrado sus declaraciones remarcando que «todo el mundo sabe que yo quiero ser alcaldesa de Valencia y estoy volcada en ello. Es importante comenzar proyectos con ilusión y poder finalizarlos. Desde el punto de vista de estar volcada con la ciudad, puedo contribuir mucho al partido».