Así será la ayuda para propietarios por impagos de alquiler que aprobará el Gobierno La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el Consejo de Ministros del próximo martes dará luz verde a la compensación por rentas sin pagar

Tamara Villena Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:14 Comenta Compartir

El Gobierno tiene entre manos una nueva medida en materia de vivienda para tratar de aliviar la tensión en el sector, donde la escasa oferta y elevada demanda disparan cada vez más los precios tanto en alquiler como en compra. Esta vez, el Ejecutivo apunta hacia los propietarios que ponen sus inmuebles en alquiler, para los que pondrá en marcha una nueva ayuda.

Así mismo lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha afirmado que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la compensación a propietarios en caso de impagos de alquiler, una medida que el Ejecutivo empezó a trabajar como un real decreto ley hace «meses» y que concluirá ahora para que pueda estar en vigor este año.

«Se trata de dar garantías y sobre todo evitar esos discursos que alimentan el miedo», ha expuesto Rodríguez en declaraciones a los medios previas a su entrada al Pleno del Senado, aunque ha evitado dar detalles sobre en qué consistirán estas garantías.

Preguntado por el malestar de los socios de izquierda del Gobierno, la titular de Vivienda ha indicado que «desconocía» ese malestar, pero que está «convencida» de que la actuación del Gobierno es «muy determinada» para garantizar el derecho a al vivienda en «todos los frentes, desde la consecución del parque público de vivienda hasta la garantía de las personas que viven de alquiler para dar esa tranquilidad», ha expuesto.

Aunque todavía están por conocer más detalles en profundidad sobre esta ayuda, que pretende dar respuesta a la inseguridad de muchos propietarios a la hora de poner sus inmuebles en alquiler con el fin de ampliar el parque de vivienda de renta de larga estancia disponible para la ciudadanía. La medida se enmarcará en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y está orientada en dar garantías públicas a quienes puedan verse afectados por impagos en ciertos casos.