Miles de personas se manifiestan por el acceso a la vivienda, en Valencia, en octubre de 2024. Europa Press.

Emanciparse sin compartir piso, misión imposible para el 85% de los jóvenes valencianos

Una persona de entre 16 y 29 años tendría que dedicar todo su salario durante casi cuatro años para pagar la entrada de una casa

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:19

Comenta

No hay conversación entre jóvenes valencianos en la que no salga el tema de la vivienda. Bien sea por la dificultad para comprarse una dentro de las grandes ciudades, por verse viviendo con los padres pasados los 25 años o por dedicar buena parte del sueldo a pagar un alquiler, la realidad es que es omnipresente. No en vano, es el principal problema para los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Así que aquellos que acuden a las citas con sus amigos para anunciar la noticia de que se han emancipado sin compañeros de piso escasean. Solo el 85% de los valencianos entre 16 y 29 años lo ha conseguido.

