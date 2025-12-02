Emanciparse sin compartir piso, misión imposible para el 85% de los jóvenes valencianos

No hay conversación entre jóvenes valencianos en la que no salga el tema de la vivienda. Bien sea por la dificultad para comprarse una dentro ... de las grandes ciudades, por verse viviendo con los padres pasados los 25 años o por dedicar buena parte del sueldo a pagar un alquiler, la realidad es que es omnipresente. No en vano, es el principal problema para los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Así que aquellos que acuden a las citas con sus amigos para anunciar la noticia de que se han emancipado sin compañeros de piso escasean. Solo el 85% de los valencianos entre 16 y 29 años lo ha conseguido.

El dato apenas ha variado en el último año, con una ligera mejora respecto al semestre anterior. Pero la tasa de emancipación actual, del 15,1%, sigue lejos de la de antes de la crisis financiera de 2008, cuando el 30% de los menores había conseguido salir del nido familiar. Así lo reflejan los datos publicados este martes en el 'Observatori d'Emancipació del Consejo de la Juventud de España', con datos del segundo semestre de 2024 de la Comunitat Valenciana.

La escasa emancipación de los jóvenes valencianos está directamente relacionada con el incremento de los precios del alquiler, principalmente, y de compra de vivienda. Los primeros han subido un 13% en el último año, hasta alcanzar los 912 euros al mes de media; los segundos, un 9%, hasta los 156.000 euros de media. Así, un joven valenciano con un salario medio en la Comunitat (1.043 euros mensuales) se ve obligado a destinar el 87,4% de lo que cobra si quiere vivir solo. La alternativa, sea deseada o no, es compartir piso o seguir en casa de los padres.

Cuatro años de sueldo para la entrada de un piso

Tampoco es más halagüeño el panorama para comprar una vivienda. Para poder pagar la entrada de un piso, que suele rondar el 20% del precio total, los menores de 30 años valencianos tendrían que destinar el sueldo de casi cuatro años de manera íntegra.

El Consell Valencià de la Joventut remarca de manera positiva que haya aumentado unas décimas la tasa de emancipación, pero alerta de que «las condiciones del mercado de la vivienda muestran una situación crítica». «El incremento constante de precios alimenta la desigualdad económica y condena a las personas jóvenes que no pueden ahorrar ni contar con ayuda familiar a sufrir dinámicas agresivas dentro del mercado de la vivienda», subraya.

Poder adquisitivo jóvenes

Una de las paradojas que cita el observatorio es que, a pesar de que el salario real —es el que descuenta la inflación y refleja el poder adquisitivo— de los menores de 30 años ha subido un 7% desde 2006, el acceso al mercado de la vivienda está más complicado. Esto se debe a que el precio real —descontando la inflación, de nuevo— del alquiler ha subido un 11,7% y el de la compra de vivienda un 7,6%. Así, aunque el poder adquisitivo haya aumentado, la incremento todavía mayor de las casas añade más piedras a la senda de la emancipación.

Trabajar también ha dejado de ser sinónimo de emanciparse. Tres de cada cuatro jóvenes de la Comunitat que están empleados siguen sin encontrar una vivienda para ellos solos. Además, la tasa de paro juvenil sigue siendo una de las más elevadas de la Unión Europea, con una cifra del 22,8%.