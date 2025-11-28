El aviso de un experto sobre cómo afectará la IA a las pensiones en un futuro El impacto de la Inteligencia Artificial ya es visible y está transformando sectores clave como la economía y la defensa

Sara Bonillo Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:01 Comenta Compartir

El impacto de la Inteligencia Artificial ya es visible y está transformando sectores clave como la economía y la defensa. En La Linterna de COPE, Ángel Expósito abordó este fenómeno junto a la analista económica Pilar García de la Granja y el experto tecnológico Mario Yáñez, con quienes repasó el alcance real de la IA y el grado de preparación de la sociedad ante los cambios que ya están en marcha.

Sobre sus efectos en el empleo, Yáñez advirtió de que la Inteligencia Artificial «es una moneda con dos caras», una circunstancia que comparó con la Revolución Industrial. Aunque admitió que se perderán puestos de trabajo, también señaló que surgirán nuevas oportunidades laborales y modelos económicos capaces de generar riqueza.

El especialista destacó además el papel de la IA en un contexto marcado por el envejecimiento de la población europea. «Sin suficiente mano de obra, la tecnología será esencial para sostener el sistema de pensiones, mantener la actividad económica y permitir que las personas mayores sigan trabajando y actualizándose», afirmó.

Según Yáñez, la IA no solo transformará el mercado laboral: también contribuirá a hacerlo más eficiente, incluso si en el proceso desaparecen ciertos empleos tradicionales.