Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El primer premio de la Lotería Nacional de hoy jueves toca en tres centros comerciales y el sorteo riega con miles de euros dos localidades valencianas
Un pensionista en una imagen de archivo. Javier Sánchez

El aviso de un experto sobre cómo afectará la IA a las pensiones en un futuro

El impacto de la Inteligencia Artificial ya es visible y está transformando sectores clave como la economía y la defensa

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:01

Comenta

El impacto de la Inteligencia Artificial ya es visible y está transformando sectores clave como la economía y la defensa. En La Linterna de COPE, Ángel Expósito abordó este fenómeno junto a la analista económica Pilar García de la Granja y el experto tecnológico Mario Yáñez, con quienes repasó el alcance real de la IA y el grado de preparación de la sociedad ante los cambios que ya están en marcha.

Sobre sus efectos en el empleo, Yáñez advirtió de que la Inteligencia Artificial «es una moneda con dos caras», una circunstancia que comparó con la Revolución Industrial. Aunque admitió que se perderán puestos de trabajo, también señaló que surgirán nuevas oportunidades laborales y modelos económicos capaces de generar riqueza.

El especialista destacó además el papel de la IA en un contexto marcado por el envejecimiento de la población europea. «Sin suficiente mano de obra, la tecnología será esencial para sostener el sistema de pensiones, mantener la actividad económica y permitir que las personas mayores sigan trabajando y actualizándose», afirmó.

Según Yáñez, la IA no solo transformará el mercado laboral: también contribuirá a hacerlo más eficiente, incluso si en el proceso desaparecen ciertos empleos tradicionales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  2. 2 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  3. 3 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  6. 6 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio
  7. 7

    El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
  8. 8 Un año y medio de cárcel por amenazar y agredir a un médico de Cullera por el color de su piel
  9. 9

    Dolor en el colegio de Alzira de la niña fallecida: «Siempre estará con nosotros. Todos la abrazamos desde aquí»
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El aviso de un experto sobre cómo afectará la IA a las pensiones en un futuro

El aviso de un experto sobre cómo afectará la IA a las pensiones en un futuro