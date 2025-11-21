Los 10 trabajos con más riesgo de desaparecer por la Inteligencia Artifical (IA) Periodistas, traductores o programadores en peligro; auxiliares de enfermería, mecánicos o pintores, entre los más seguros

Es evidente que la inteligencia artificial ya ha llegado, y está cambiado casi todo lo que conociamos; sobretodo, la manera de trabajar y los empleos. Un nuevo estudio de Microsoft Research, basado en datos de uso real de su herramienta Bing Copilot, ofrece una perspectiva fundamentada sobre dónde impactará primero esta tecnología, enfocándose en la transformación gradual, más que en la sustitución masiva.

El informe, titulado 'Working with AI', analizó 200.000 interacciones anónimas con Copilot y desarrolló un «índice de aplicabilidad de la IA». La conclusión principal es clara: la vulnerabilidad no depende del nivel educativo o del salario, sino del tipo de tareas que se desempeñan. Los trabajos que implican el procesamiento de información están en la primera línea de la adopción de la IA.

Los datos del estudio señalan que los sectores con los mayores índices de exposición a la IA son las ventas, la informática, la administración, la comunicación, la educación y los servicios financieros.

Esto no significa despidos inminentes, sino un cambio en las competencias requeridas. La IA actuará como un potente asistente, complementando tareas que hasta ahora consumían mucho tiempo, como la redacción de informes, la traducción o la gestión de datos.

Los 10 trabajos en peligro

Los Intérpretes y traductores, son los primeros con un 98% de sus tareas de las cuales puede llevar a cabo la IA, les siguen historiadores, escritores y reporteros, agentes de atención al cliente o relaciones públicas, trabajos donde la IA puede generar contenido donde ya es altamente competente.

También se encuentran en peligro profesiones donde sus tareas son susceptibles de digitalizarse o realizarse de forma remota, como son programadores, operadores telefónicos, vendedores de servicios y locutores de radio y televisión.

Los trabajos más seguros

En el extremo opuesto, el informe confirma que los trabajos que requieren presencia física, destreza manual o interacción humana y empatía son los menos afectados. Profesiones como auxiliares de enfermería, flebotomistas, cirujanos orales, pintores o mecánicos mantienen una baja aplicabilidad de la IA.

¿Los estudios superiores garantizan no ser sustituido?

Una revelación clave del estudio es que tener un título universitario no garantiza inmunidad. De hecho, muchos empleos altamente cualificados pero basados en el manejo de información están más expuestos que los oficios manuales.

En definitiva, la IA generativa no está creando una brecha entre «empleos con estudios» y «sin estudios», sino entre «trabajo de información» y «trabajo físico/social». Adaptarse a estas nuevas herramientas y flujos de trabajo será crucial para los profesionales del futuro.

