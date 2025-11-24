Así quedarían las pensiones máximas en 2026 con el nuevo cálculo del IPC Las prestaciones contributivas se revalorizarán un 2,7% si se confirma la previsión de la Fundación de las Cajas de Ahorros

Andoni Torres Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:17 | Actualizado 01:23h. Comenta Compartir

Falta poco más de un mes para que empiece el año nuevo y es momento ya de hacer cuentas sobre cuánto subirán las pensiones en 2026. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha revisado al alza sus previsiones de IPC hasta una tasa del 2,8% en diciembre, dos décimas más que en la anterior estimación, y ha situado la media de inflación del periodo diciembre 2024-noviembre 2025, utilizada para la actualización de las pensiones contributivas, en el entorno del 2,7%.

El porcentaje definitivo de revalorización dependerá del comportamiento que tenga el IPC este mes de noviembre y que se conocerá el 12 de diciembre.

Alrededor de 685.000 jubilados cobran en España las pensiones más altas, aquellas que superan los 3.000 euros (brutos) al mes. Y en el escalón superior se encuentran quienes reciben la prestación máxima: 3.267,60 euros mensuales. En este último caso se encuentran 120.000 pensionistas.

Todas ellas, en cualquier caso, recibirán con agrado la subida de su pensión, que se producirá de forma automática el 1 de enero.

En el caso de la pensión máxima, 3.267,60 euros mensuales, teniendo en cuenta la previsión de Funcas y a la espera del dato definitivo del IPC, con la subida del 2,7% la paga mensual aumentará en 88,22 euros, hasta los 3.355,82 euros al mes brutos en 14 pagas.

Cómo quedarán otras pensiones

-Pensión media de jubilación: 1.550,87 euros mensuales.

-Pensión media del Regimen General: 1.713,75 euros mensuales.

-Pensión de los nuevos jubilados del Regimen General: 1.828,88 euros mensuales.

-Pensión media del sistema de los nuevos jubilados: 1.720,84 euros.

-Pensión de los trabajadores de la Minería del carbón: 2.987,54 euros mensuales (brutos en 14 pagas).

-Pensión media de los autónomos: 1.038,91 euros al mes.

-Pensión de viudedad: 961,99 euros mensuales.

Las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital no aplican este porcentaje, ya que la última reforma de las pensiones estableció que se incrementarán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, hasta alcanzar en el año 2027 casi 8.300 euros anuales (592 euros mensuales) con una estimación de incremento en 4 años (entre 2024 y 2027) del 22%. En enero de 2025 subieron un 9%.

Temas

Pensiones