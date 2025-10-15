Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus bodegas
Imagen de la planta de Caleblas en Algemesí LP

Algemesí se convierte en la segunda casa de los trenes fabricados en Valencia

La zona industrial de la localidad aglutina una red de empresas que genera cerca de 400 empleos gracias a las sinergias con la multinacional suiza Stadler

Kike Cervera

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:10

Comenta

Apenas cinco años después de su fundación, la compañía valenciana Caleblas se ha convertido en el epicentro de un nuevo ecosistema industrial en la Ribera. ... En torno a su planta de Algemesí, donde hoy trabajan más de 100 personas, ha florecido una red de empresas auxiliares que ya supera los 36.500 metros cuadrados de superficie industrial y que genera entre 300 y 400 empleos directos e indirectos. Una realidad que pocos habrían imaginado en 2020, cuando la compañía echó a andar en pleno confinamiento mundial.

