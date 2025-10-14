Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de José Vicente Ronda y José Guaita, socios directores de Heura LP

Una empresa valenciana diseñará el modelo europeo para reciclar las baterías chinas usadas

Heura, con sede en Alfafar, ha sido seleccionada para desarrollar el sistema de gestión que aplicarán los 27 países de la UE con las celdas de almacenamiento energético procedentes del gigante asiático

Kike Cervera

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 13:43

Europa está a punto de estrenar su propio «manual de instrucciones» para reciclar las baterías chinas usadas, y se escribirá desde Valencia. La consultora ambiental ... Heura, con sede en Alfafar, ha sido elegida por la compañía alemana EFT Systems para diseñar el modelo europeo de gestión de baterías de litio de almacenamiento energético, procedentes del mercado chino, que los 27 Estados miembros de la Unión Europea comenzarán a aplicar a partir del año próximo.

