Una empresa valenciana diseñará el modelo europeo para reciclar las baterías chinas usadas

Europa está a punto de estrenar su propio «manual de instrucciones» para reciclar las baterías chinas usadas, y se escribirá desde Valencia. La consultora ambiental ... Heura, con sede en Alfafar, ha sido elegida por la compañía alemana EFT Systems para diseñar el modelo europeo de gestión de baterías de litio de almacenamiento energético, procedentes del mercado chino, que los 27 Estados miembros de la Unión Europea comenzarán a aplicar a partir del año próximo.

El proyecto, desarrollado en cumplimiento del Reglamento Europeo 2023/1542, establece cómo los fabricantes deberán organizar la recogida, tratamiento y reciclaje de las baterías que ponen en el mercado, desde su retirada hasta la recuperación de materiales estratégicos como litio, cobre o aluminio. En palabras de José Guaita, director general de Heura, se trata de «un proceso que nos sitúa en el centro de la transición energética europea».

Desde su sede valenciana, Heura ya ha comenzado a diseñar los primeros sistemas nacionales de gestión en Bélgica y Portugal, que servirán de referencia para el resto del continente. En el caso belga, el modelo se integrará en un marco «con fuertes exigencias de trazabilidad y garantías financieras», mientras que en Portugal requerirá licencias estatales y la designación de un representante autorizado, con obligación de sumarse a un esquema colectivo salvo autorización expresa para operar de forma independiente.

En este sentido, el sistema europeo contempla dos vías de gestión: SIRAP (Sistemas Individuales de Responsabilidad Ampliada del Productor), donde cada fabricante asume por sí mismo la recogida y reciclaje de sus baterías; y SCRAP (Sistemas Colectivos), en los que varios productores comparten una estructura común.

Así, Heura será la encargada de adaptar ambos modelos a las normativas nacionales y garantizar que todos cumplan los requisitos de recogida, tratamiento, reciclaje y control financiero establecidos por la UE.

Qué pasará con las baterías usadas

Las baterías que todavía puedan aprovecharse se reacondicionarán para volver al mercado con garantías de seguridad. Las que sean declaradas como residuo se enviarán a plantas de tratamiento, donde se recuperarán los metales valiosos que volverán a la industria europea de baterías, cerrando así el ciclo de la economía circular y reduciendo la dependencia de materias primas importadas.

El plan prevé que parte de ese tratamiento se realice en una planta de reciclaje en Valladolid, promovida por EFT Systems, Ilunion y Botree, cuya entrada en funcionamiento está prevista para mediados de 2026, situndo a España como nodo clave del sistema.

Hasta entonces, los residuos se canalizarán a gestores autorizados en los países donde opere EFT Systems. Según Heura, el sistema permitirá gestionar más de 6.000 toneladas anuales de baterías de litio en su fase inicial, una cifra que «se multiplicará por diez conforme se implante en toda la UE».

Un proyecto estratégico con sello valenciano

Más allá del impacto ambiental, el proyecto representa una decisión estratégica para la autonomía industrial europea: establecer un marco común de gestión que controle todo el ciclo de vida de las baterías, desde su comercialización hasta su reciclaje final.

Heura y EFT Systems ya estudian extender este modelo a otros sectores con fuerte dependencia del litio, como energías renovables, telecomunicaciones o movilidad eléctrica ligera. Con más de 25 años de experiencia, Heura se ha convertido en una de las consultoras de referencia en el diseño de sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), colaborando con administraciones y grandes compañías industriales en proyectos de economía circular.