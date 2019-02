El PP valenciano propone un frente político común en Europa para defender la agricultura Mediterránea Isabel Bonig indica al Consell que «deje de dedicar dinero a pancatalanistas y a levantar fosas» y lo dedique «a los agricultores y problemas actuales» ELÍSABETH RODRÍGUEZ Martes, 5 febrero 2019, 13:55

La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha instado al Gobierno a construir un frente político común en Europa para defender la agricultura mediterránea. «Esta partida se juega en Europa y lo tienen que saber Puig y Sánchez. Tienen el apoyo del PP para formar un frente común y defender a la agricultura española en Europa. La política Mediterránea debe estar incluida en la PAC, no solo la continental», afirmó esta mañana tras reunirse junto al portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, con el sector citrícola valenciano.

En este sentido, Hernando afirmó que han presentado una proposición no de ley para reformar la ley de cadena alimentaria con el objetivo de proteger al agricultor. Del mismo modo, afirmó que es necesaria una política en la UE en la que las comunidades autónomas vayan «de la mano». «España debe tener una potencia determinante sobre esas políticas agrarias para defender nuestras producciones y sobre todo una revisión de todo el proceso productivo para proteger al eslabón más débil que es el productor», sentenció el portavoz popular. A esto, Bonig añadió que el PPCV ha presentado una moción en todos los ayuntamientos y una iniciativa en Les Corts Valencianes. La dirigente insistió en la necesidad de un plan estratégico para el sector agrícola. «Es fundamental dotar la oficina en Bruselas de perfiles profesionales. Cuando en el 2019 gobernemos, dotaremos a esa oficina para tener un verdadero lobby en Europa», declaró Bonig.

Además, la dirigente criticó que las medidas anunciadas por el Consell en materia agraria se hayan quedado en aguas de borrajas. «Se dijo que se establecerían créditos bonificados a través del IVF y hoy no se sabe nada. Tampoco sabemos nada de los seguros agrarios ni de esas ayudas mínimas a los agricultores de 15.000 euros a los que hayan visto perjudicada su renta. En lugar de rescatar hospitales, de dar dinero a los pancatalanistas y a cosas del pasado como levantar fosas, prefiero que ese dinero vaya a los agricultores y problemas actuales», sentenció Bonig, quien también se refirió al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) para criticar que casi ninguna variedad no haya salido de la Comunitat. «La tierra que ha sido pionera en innovación no puede estar a la cola. Hay que cambiar el Ivia para que esté al servicio de los agricultores», manifestó.

Hernando afeó que el ministro dijera al sector que «se apañara como pudieran» y afirmó que el Gobierno «se está lavando las manos». «Este es un gobierno que está contra el sector agrario. Ha aumentado las cotizaciones, el SMI sin dialogar con el sector ni empresarios ni sindicatos. Ha provocado que la tarifa de la electricidad haya subido un 22%. El Gobierno es el adversario más importante que tienen los agricultores para sacar adelante sus productos», señaló el popular, quien añadió que la subida del diésel perjudica especialmente al sector por su uso del transporte para la exportación.