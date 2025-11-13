Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El ministro Planas, durante su comparecencia en la Delegación de Gobierno EP

El ministro Planas descarta eliminar el IVA de los huevos y advierte: «no es posible intervenir los precios»

El titular de Agricultura pide tranquilidad y serenidad ante un aumento de precio «que tiene que ver con otros factores» y recuerda que España produce un 20% más de los que consume

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:56

Comenta

Desde la Delegación del Gobierno en Valencia y antes de visitar las instalaciones de Mercavalencia, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ... ha abordado la escalada de precios que afecta a la cesta de la compra, marcada por la crisis de la gripe aviar y el repunte del aceite de oliva. Lo ha hecho para lanzar un mensaje de calma y responder a las peticiones de exención fiscal que algunas asociaciones de consumidores, como AVACU, reclaman ante el encarecimiento de los huevos y el pollo.

