El ministro Planas descarta eliminar el IVA de los huevos y advierte: «no es posible intervenir los precios»

Desde la Delegación del Gobierno en Valencia y antes de visitar las instalaciones de Mercavalencia, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ... ha abordado la escalada de precios que afecta a la cesta de la compra, marcada por la crisis de la gripe aviar y el repunte del aceite de oliva. Lo ha hecho para lanzar un mensaje de calma y responder a las peticiones de exención fiscal que algunas asociaciones de consumidores, como AVACU, reclaman ante el encarecimiento de los huevos y el pollo.

«El factor principal de la subida de los huevos no es sólo la gripe aviar, al menos no es la causa principal», ha señalado el ministro, que ha recordado que el aumento del consumo y otros costes estructurales «explican más la evolución del mercado». Planas ha asegurado que España produce un 120% del consumo nacional de huevos, por lo que «no habrá desabastecimiento ni riesgo de escasez» y que «la tendencia alcista de precios viene arrastrándose desde 2021, como en el resto de Europa».

Preguntado por la posibilidad de aplicar un IVA cero a los huevos y al pollo mientras dure la crisis sanitaria, Planas ha sido tajante: «El Gobierno ya ha tomado las medidas que debía». Además, ha recordado que el control directo de precios no es posible porque «vivimos en una economía de mercado y las comunidades autónomas son las que tienen las competencias en materia de consumo».

El titular de Agricultura ha insistido en que España mantiene una situación comparativamente mejor que otros países del entorno: «Según Eurostat, somos el tercer país de la Unión Europea con menor incremento de precios en alimentación tras Chipre y Francia. Por ello, hay que actuar con serenidad, seguir los protocolos sanitarios y evitar alarmas innecesarias».

Planas se ha referido también a la reciente aprobación por parte del Ejecutivo de la orden para ampliar las medidas contra la gripe aviar que obligará a mantener todas las aves de corral en espacios cerrados, incluyendo las explotaciones de autoconsumo y las ecológicas. Sobre este último caso concreto, ha precisado que «aunque las gallinas se mantengan en interiores, el producto no perderá su calificación ecológica».

Control a la sobreproducción de aceite de oliva

En paralelo, el ministro se ha referido a la reciente resolución publicada en el BOE sobre la norma de comercialización del aceite de oliva, una medida «pionera» para intentar estabilizar el mercado. «Por primera vez se permite retirar parte de la producción cuando exista un exceso de oferta para evitar desplomes de precios», ha explicado. «Este año no se aplicará porque no hay sobreproducción, pero damos garantías y estabilidad a toda la cadena».

En ese sentido, Planas ha defendido que la política alimentaria del Gobierno «busca proteger tanto al consumidor como al productor» y ha recordado que las fluctuaciones del mercado «afectan a todos los eslabones de la cadena»: «El mercado del aceite de oliva es un tobogán, y este instrumento nos ayudará a evitar caídas bruscas. Queremos que el campo tenga rentabilidad y el consumidor, estabilidad».

Finalmente, el ministro ha cerrado su intervención con un mensaje de confianza en la red agroalimentaria española: «Tenemos un sector eficiente, profesional y preparado, y una red de abastecimiento ejemplar. Durante la pandemia, Filomena o la dana, nunca faltó un solo producto».