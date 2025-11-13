Planas: «Está claro que Vox le ha impuesto a Pérez Llorca al PP y ahora pide condiciones adicionales» El ministro de Agricultura acusa a los populares de depender del partido de Abascal y aprovecha su visita a Valencia para poner en valor el trabajo de Mercavalencia en los días y meses posteriores a la dana

Kike Cervera Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:22

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha regresado este jueves a Valencia con un dardo y un mensaje de tranquilidad por la crisis de la gripe aviar en las granjas de corral. Desde la Delegación del Gobierno, antes de su visita por la tarde a Mercavalencia, el titular de Agricultura ha acusado al PP de «dejarse imponer» por Vox su candidato a la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de «pedir ahora condiciones adicionales».

«De Vox se puede esperar diques, presas y pecholatas —ha ironizado—. Esa es la España que no queremos que vuelva nunca, la de hace 50 años. Y que estén queriendo imponer el programa de aquella España es lo que nos lleva a pedir elecciones», ha sentenciado el ministro.

Además, Planas ha acusado a Mazón de «irse sin dar explicaciones y sin justificar su inacción» tras la dana del 29-O. «Viví la emoción de aquel funeral de Estado y la exigencia de transparencia de las familias. Era un clamor popular. Por eso dimitió», ha subrayado, antes de lamentar que «Vox esté dictando el rumbo del Partido Popular».

El ministro ha enmarcado sus declaraciones en su octava visita a Valencia tras la dana, en la que ha querido «reconocer el trabajo de Mercasa y Mercavalencia» durante la emergencia y los meses posteriores: «Facilitaron comida caliente, abastecimiento a pequeños comercios y reconstruyeron el tejido local. Fue un esfuerzo enorme, y demuestra el valor de la red de mercas española, que es inédita en el mundo».

Según Planas, el 70% de las frutas y hortalizas y la mitad de la carne y el pescado que se consumen en España se comercializan a través de esta red. «Durante la pandemia, durante Filomena o durante la dana, nunca faltó un solo producto. Es un modelo de abastecimiento ejemplar que hoy vengo a poner en valor».