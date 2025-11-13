Pérez Llorca se implica ya en la negociación con Vox para atar su voto en la investidura

No hay tiempo que perder. Confirmado ya como candidato del PP al debate de investidura como president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pone ... ya rumbo al siguiente paso en el proceso para relevar a Carlos Mazón al frente del Gobierno valenciano. Y ese paso no es otro que el de conseguir el apoyo de Vox para amarrar la mayoría absoluta necesaria para ser elegido president en primera votación.

Vox tiene 13 diputados en Les Corts que, sumados a los 40 escaños del PP valenciano, garantizan la mayoría absoluta. No hay otra fórmula para el candidato popular si quiere resultar elegido. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dejado entrever este miércoles en el Congreso algunas de las condiciones que pondrá para que su partido respalde al aspirante popular. «¿Podrá comprometerse a reclamar los diques y presas que necesita Valencia sin miedo a que le llamen negacionista?», le ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo en el pleno del Congreso.

Pérez Llorca está decidido a asumir en primera persona la negociación con el partido de Abascal para llegar a un acuerdo. De hecho, esa capacidad para llegar a acuerdos con Vox ha sido una de las razones determinantes para que la dirección nacional del PP le haya propuesto para el debate de investidura.

El secretario general del PP tiene experiencia en llegar a acuerdos con Vox. Jugó un papel clave en el acuerdo alcanzado tras las elecciones municipales y autonómicas de 2023 para que el partido de Abascal votara la investidura de Mazón y para que ambos partidos cerraran un acuerdo que propició un acuerdo de coalición durante el primer año de legislatura. Y también fue determinante a la hora de conseguir que Vox votara, sin entrar en el Gobierno provincial, la elección de Vicent Mompó como presidente de la Diputación de Valencia.

El reto ahora es distinto. Vox quiere compromisos concretos, que vayan desde el rechazo del Pacto Verde Europeo a políticas migratorias más estrictas, que den portazo a la llegada de inmigrantes ilegales a la Comunitat. La dirección del partido de Abascal ya ha avisado de que quiere acuerdos más concretos, que no se queden en una declaración de intenciones como la que protagonizó el propio Mazón semanas antes de pactar con Vox la ley de presupuestos de la Generalitat para 2025.

Con todo, las expectativas del PP valenciano son buenas. Dirigentes de esta formación consultadas por este diario señalan que la parte fundamental del proceso abierto con el anuncio de Mazón de renunciar a su cargo era mucho más lograr convencer a la calle Génova de que Pérez Llorca era la mejor opción posible para tomar las riendas de la Generalitat, que alcanzar un acuerdo con Vox. No porque el partido de Abascal no vaya a poner condiciones duras, como porque el PP valenciano está dispuesto a aceptarlas para propiciar un acuerdo.

¿Un acuerdo rápido? Sería una sorpresa que la negociación entre ambas formaciones para dar luz verde a la investidura de Pérez Llorca se resolviera en sólo unas horas. Las dos formaciones tienen que ponerse de acuerdo, y también tienen que trasladar los resultados de sus contactos a sus respectivas direcciones nacionales. Entre otras razones porque el contenido de esos acuerdos debería de poder ser asumido en otras CCAA, y quien sabe si también entre los dos partidos después de unas elecciones generales.

En todo caso, y con el día 19 –de hoy en una semana- como fecha límite, todo apunta a que la visualización del acuerdo podría certificarse a principios de esa próxima semana. Ese puede ser el calendario, siempre y cuando ambos partidos acerquen posiciones y propicien el acuerdo. De hecho, esa es la impresión generalizada en ambas formaciones. Mientras no se cierre ese acuerdo, Pérez Llorca no tiene intención de formalizar la presentación de su candidatura a la investidura como president. Si lo hace será cuando tenga el apoyo garantizado para ser elegido, señalan fuentes del PP valenciano. Tiene una semana para lograrlo.