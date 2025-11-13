Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El hemiciclo valenciano. Irene Marsiila

Pérez Llorca se implica ya en la negociación con Vox para atar su voto en la investidura

El candidato popular no presentará su nombre a la presidenta de Les Corts hasta tener garantizado el apoyo de la mayoría de la Cámara

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:20

No hay tiempo que perder. Confirmado ya como candidato del PP al debate de investidura como president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, pone ... ya rumbo al siguiente paso en el proceso para relevar a Carlos Mazón al frente del Gobierno valenciano. Y ese paso no es otro que el de conseguir el apoyo de Vox para amarrar la mayoría absoluta necesaria para ser elegido president en primera votación.

