Urgente Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
Pérez Llorca atiende las explicaciones del Letrado Mayor de Les Corts, Paco Visiedo. J. Cuellar

Pérez Llorca: investidura a partir del día 24 y toma de posesión… ¿en diciembre?

El Gobierno tiene diez de plazo para publicar en el BOE el nombramiento a partir de la elección en Les Corts

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:53

Comenta

El calendario parlamentario mira ya el proceso de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat. Si PP y Vox alcanzan un ... acuerdo para elegir al secretario general del PP valenciano, el dirigente popular formalizará su candidatura ante la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. El próximo día 19 es el último para presentar candidatos a someterse a ese proceso en Les Corts, de modo que no será hasta el día 20 cuando se reúna la Mesa de la Cámara para poner fecha a ese debate.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

