Pérez Llorca: investidura a partir del día 24 y toma de posesión… ¿en diciembre?

El calendario parlamentario mira ya el proceso de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat. Si PP y Vox alcanzan un ... acuerdo para elegir al secretario general del PP valenciano, el dirigente popular formalizará su candidatura ante la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. El próximo día 19 es el último para presentar candidatos a someterse a ese proceso en Les Corts, de modo que no será hasta el día 20 cuando se reúna la Mesa de la Cámara para poner fecha a ese debate.

Un día después, el viernes 21, está prevista la comparecencia de Pérez Llorca en calidad de testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana. Una declaración a la que se atribuye escasa trascendencia desde el PP, dado que Pérez Llorca no tenía papel ejecutivo alguno en las fechas de la riada, pero que no deja de resultar incómoda para quien aspira a convertirse en nuevo president de la Generalitat.

En todo caso, la literalidad del Reglamento de Les Corts, que regula el procedimiento de investidura, señala en su artículo 143 que los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de Les Corts las propuestas de candidatos, en el plazo de doce días contados «desde la comunicación de la vacante producida en la Presidencia de la Generalitat». Ese es el plazo que finaliza el día 19.

Y añade: «Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, la Presidencia de Les Corts, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del Pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes a la finalización de dicho plazo, proponiendo como candidato o candidata a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos».

La modificación de esos plazos únicamente cabría en el caso de un acuerdo de todos los grupos parlamentarios. El PSPV ya ha avanzado su intención de no presentar candidato a la investidura, a la vista de que el PP ya ha anunciado el suyo y de que las posibilidades de llegar a un acuerdo con Vox parecen evidentes. Pero en 2011, tras la dimisión de Paco Camps, Compromís decidió presentar a la investidura a Enric Morera, a pesar de que Alberto Fabra tenía garantizada la mayoría absoluta.

En todo caso, esa referencia a la celebración del pleno «entre los tres y los siete días siguientes a la finalización de dicho plazo» supone que, a partir del 19, y contando sólo días hábiles, el primer día en que se podría celebrar pleno sería el lunes 24, y en todo caso, cualquiera de los días de esa semana. Existe alguna duda respecto a si ese lunes, tercer día hábil, puede considerarse dentro del plazo reglamentario. En todo caso, si no es ese día podría ser uno o dos después. Si hay acuerdo entre PP y Vox, no debería de hacer falta el segundo pleno 48 horas después que también prevé el Reglamento de la Cámara.

¿Y la toma de posesión? Eso puede llevar unos días más. O no. Lo habitual es que ese acto protocolario en el hemiciclo de la Cámara se celebre dos días después de la investidura, coincidiendo con la publicación en el BOE de la elección adoptada en Les Corts. Eso, claro está, si el BOE publica la elección en ese plazo.

Porque lo que dice la norma es que el Gobierno dispone de hasta diez días para publicar el nombramiento. «Elegido el President de la Generalitat, el President de Les Corts lo comunicará al Rey, a los efectos de su nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el 'Boletín Oficial del Estado' y en el 'Diari Oficial de la Comunitat Valenciana' en el plazo de diez días». El plazo, obviamente, no tiene por qué agotarse. De hecho, lo habitual es que esa publicación se produzca en 48 o 72 horas desde la decisión del pleno de Les Corts.

Con todo, tampoco es normal que el BOE publique el cese de un president de la Generalitat sin que se haya dado a conocer el nombre de su sustituto, y en cambio así ocurrió con el de Mazón, aún a pesar de que la Ley del Consell deja claro que el president dimitido sigue en su cargo hasta el nombramiento de su sucesor. Ese es el motivo por el que no cabe descartar una toma de posesión más tardía. Incluso si el pleno de investidura en Les Corts se celebrara el lunes 24 de noviembre, la publicación en el BOE podría llegar a producirse bien entrado el mes de diciembre. Más si cabe, incluso, si ese pleno se retrasa unos días.