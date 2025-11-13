Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La fachada del Palau de la Generalitat. Jesús Signes

A la búsqueda de perfiles para reforzar la sala de máquinas del Palau de la Generalitat

Pérez Llorca tiene en mente cambios en Presidencia, aunque su prioridad ahora pasa por cerrar el acuerdo de investidura con Vox

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:20

Lo primero es el acuerdo con Vox para sacar adelante la investidura. Pero si esa negociación sale, lo siguiente será asumir la presidencia de la ... Generalitat y pisar el acelerador. La prioridad política está clara: atender la reconstrucción y prestar atención a las víctimas de la riada que el 29 de octubre de 2024 arrasó media provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales. Pero hay otro capítulo que no se puede desatender. La gestión política de la dana también ha revelado la necesidad de introducir más cambios, algunos de personas, y de reforzar el área de Presidencia de la Generalitat.

