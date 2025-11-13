A la búsqueda de perfiles para reforzar la sala de máquinas del Palau de la Generalitat

Lo primero es el acuerdo con Vox para sacar adelante la investidura. Pero si esa negociación sale, lo siguiente será asumir la presidencia de la ... Generalitat y pisar el acelerador. La prioridad política está clara: atender la reconstrucción y prestar atención a las víctimas de la riada que el 29 de octubre de 2024 arrasó media provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales. Pero hay otro capítulo que no se puede desatender. La gestión política de la dana también ha revelado la necesidad de introducir más cambios, algunos de personas, y de reforzar el área de Presidencia de la Generalitat.

La estructura de la sala de máquinas del Palau de la Generalitat fue víctima, como el resto de consellerias, de la política de Mazón dirigida a reducir lo que él mismo definió como «la grasa política·. Un plan para reducir el número de altos cargos y asesores en la Generalitat, pero que también tuvo un efecto negativo por lo que se refiere a debilitar estructuras clave. Presidencia de la Generalitat es una de ellas.

El núcleo duro en el que se ha apoyado Carlos Mazón durante estos dos años y medio de mandato ha tenido que lidiar los últimos doce meses con las consecuencias políticas de la dana. Un equipo de menos de media docena de personas, que el 29 de octubre, y en los meses que vinieron después, hizo evidente que habría requerido una estructura más amplia, por ejemplo, para advertir a Mazón ese día de la necesidad de alterar su agenda.

Pérez Llorca busca ya perfiles para componer un equipo más amplio, convencido de que reforzar esa área supone también mejorar la acción política de todo el Consell. En alguna ocasión se ha comentado en el seno del PP valenciano que la presidencia de Mazón requería de perfiles más dedicados a construir discurso y a diseñar políticas. Es una primera medida, a la que seguirá el examen a la composición del Consell. Pérez Llorca tiene sobre la mesa la remodelación sobre la que trabajaba Mazón, y que se acabó limitando al relevo del teniente general Gan Pampols.