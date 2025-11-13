Las granjas valencianas esquivan (de momento) la gripe aviar Ningún ave ha sido sacrificada en las cerca de 500 explotaciones de la Comunitat, aunque desde el sector advierten que existe una gran preoupación por el posible contagio debido a la llegada de aves migratorias

El avance de la gripe aviar por España ha hecho sonar las alarmas del sector primario valenciano. La extensión del confinamiento de aves a todas las granjas del país, y por tanto también de la Comunitat, genera nerviosimo y preocupación entre los avicultores valencianos. Sin embargo, la realidad es que por el momento ninguna de las más de 450 granjas de la Comunitat se han visto afectadas por la incidencia de la enfermedad.

Desde la conselleria de Agricultura y Ganadería confirman que hasta ahora no se ha producido ni un solo sacrificio de animales contagiados por gripe aviar en la Comunitat y confían en la dedicación, la pericia y el esfuerzo de los avicultores valencianos para que la región consiga verse lo menos afectada posible por la enfermedad, como explicaba este miércoles el conseller de Agricultura y Ganadería, Miguel Barrachina.

Según ha explicado el ministro de Agricultura durante su visita a Valencia, «de los 50,8 millones de gallinas ponedoras» que hay en España «solo se han visto afectadas algo más de dos millones». El último informe de situación epidemiológica a nivel mundial y europeo, publicado por el Ministerio de Agricultura el 23 de octubre, en España se habían detectado durante la temporada 2025-2026 un total de 14 focos en aves de corral, 5 en cautivas y 53 en aves silvestres, todos ellos pertenecientes al subtipo H5N1, y en su gran mayoría en explotaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

A pesar de que la Comunitat parece estar esquivando los contagios en la totalidad de sus explotaciones, durante el mes de octubre se notificó un caso en aves cautivas en una granja de Valencia, en la que solo un ave de 255 estaba contagiada.

Desde la cartera que dirige Barrachina insisten en que los avicultores cumplan con las exigencias de confinamiento decretadas por el Gobierno y eviten al máximo posible el contacto de sus aves con el exterior, ya que una de las principales vías de contagio podría ser el contacto con aves migratorias que en estas fechas viajan hasta la Comunitat y que podrían estar contagiadas.

Por su parte, La Unió Llauradora i Ramadera recomienda «seguir con vigilancia máxima por si se detectará algún foco» en granjas valencianas. Desde la organización aseguran que existe una gran preocupación dentro del sector, debido al impacto que puede tener la presencia de la enfermedad en una explotación. «Donde sale foco se sacrifica a todas las aves», explican.

De cara al consumidor, tanto la organización agraria como las administraciones lanzan un mensaje de tranquilidad. «No afecta a las personas», explican desde La Unió. Por su parte, Planas ha insistido en que España produce el 120% del consumo nacional de huevos, por lo que «no habrá problemas de abastecimiento». También ha precisado que los productos ecológicos «no perderán su certificación pese al confinamiento de las aves». «La evolución de los precios no se debe solo a la gripe aviar, sino a una tendencia que arrastramos desde 2021, y en todo caso —ha subrayado— España está entre los tres países de la UE con menor incremento de precios en alimentación, junto a Francia y Chipre», ha recordado citando datos de Eurostat.

Preguntado por la petición de AVACU de eliminar el IVA de los huevos y el pollo mientras dure la crisis así como de posibles controles sobre prácticas especulativas, Planas ha señalado que el Gobierno «ya ha tomado las medidas que debía tomar» y, por otro lado, ha recordado que «el control de precios no es posible», ya que las comunidades autónomas «tienen las competencias en materia de consumo».

Desde el sector avícola sí que exigen mayor inversión por parte de la administración para que los propietarios de granjas puedan mejorar la bioseguridad de sus explotaciones. En esa línea, desde La Unió reclaman líneas de ayudas «para mejorar y facilitar el acceso a las explotaciones al aire libre que para un futuro tengan mayor bioseguridad en futuros procesos de crisis».