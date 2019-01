El drama de las naranjas

Salvador Sastre, vecino de Pego: «Estoy harto de trabajar la tierra por dos duros»

A Salvador no le salen las cuentas. El pasado año ganó 900 euros por las naranjas de la variedad okitsu de su parcela. Pero «gasté 400 en la limpieza de los árboles y a ello hay que sumar abonos, quemar la leña, el agua, no se gana suficiente». Según explica, se decantó por esta variedad «porque era la primera en salir y se vendía bien de precio, pero ahora con la competencia que nos llega de Sudáfrica, no se puede vender; al final he decidido cortar por lo sano». Este profesor retirado confiesa que nunca ha sido devoto de la tierra, «siempre me ha tirado más la fotografía. Esto te tiene que gustar, tener devoción, yo no la tengo y por eso estoy harto de trabajar la tierra por dos duros». Recuerda que en una de las últimas campañas se pasó una semana con la familia recolectando las naranjas porque ningún comercio las había comprado. «Decidimos recogerlas nosotros y llevarlas a una empresa de zumos, donde nos dieron menos de 100 euros».