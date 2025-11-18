Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva reparte más de 113.086 euros entre dos jugadores, uno de ellso en un municipio de 30.000 vecinos
Producción de aceituna en olivos valencianos Jesús Signes

¿Dónde habrá más aceitunas este año en la Comunitat?

Los agricultores de Valencia y Castellón anticipan una merma del 30% sobre el potencial de la cosecha por la climatología, aunque con una distribución desigual según la zona

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

La campaña de recolección de aceituna avanza en la Comunitat Valenciana con un diagnóstico compartido por agricultores y cooperativas. Y es que si bien se ... percibe una cierta recuperación respecto al año pasado, todavía muestra un rendimiento muy inferior al potencial previsto en una «esperanzadora» primavera y un mapa productivo lleno de contrastes. Así, hay zonas que rozan la normalidad y otras donde los olivos han quedado prácticamente vacíos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  4. 4 Un incendio junto a Blasco Ibáñez provoca alarma en Valencia
  5. 5

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 La tormenta de este lunes dibuja un espectacular arcoiris en el cielo de Valencia
  8. 8 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  9. 9

    Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas
  10. 10 Las frases de Mazón en la comisión de la dana en el Congreso: «¿Podría haber salido de El Ventorro a las 19.07? Podría. Nada hubiera cambiado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Dónde habrá más aceitunas este año en la Comunitat?

¿Dónde habrá más aceitunas este año en la Comunitat?