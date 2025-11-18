¿Dónde habrá más aceitunas este año en la Comunitat?

La campaña de recolección de aceituna avanza en la Comunitat Valenciana con un diagnóstico compartido por agricultores y cooperativas. Y es que si bien se ... percibe una cierta recuperación respecto al año pasado, todavía muestra un rendimiento muy inferior al potencial previsto en una «esperanzadora» primavera y un mapa productivo lleno de contrastes. Así, hay zonas que rozan la normalidad y otras donde los olivos han quedado prácticamente vacíos.

Según la Asociación Valenciana de Agricultores, la región afronta una merma media del 30%, aunque la cifra global oculta situaciones extremas: del 20% de descenso en las mejores zonas a pérdidas casi totales en áreas castigadas por heladas, un verano muy seco y caluroso y plagas. En ese contexto, la recuperación respecto a 2024 es clara, pero muy irregular.

El responsable sectorial del olivo de AVA-Asaja, Luis Julián Pérez, explica que en Utiel-Requena el impacto final será del 30%, lejos de la «grave disminución» que se esperaba tras los pedriscos de primavera: «Las últimas lluvias llegaron justo a tiempo para engordar los frutos que quedaban en los árboles», señala Pérez, aunque subraya que la falta de precipitaciones y las temperaturas extremas del verano dejaron «las aceitunas con muy poco peso».

Sin salir de la provincia, en la Canal de Navarrés, su delegado Salvador Beltrán afirma que «la situación es buena si la comparamos con el año pasado, cuando muchos no recogimos nada e incluso hubo almazaras que ni abrieron sus puertas». Sin embargo, este año la preocupación va por otro lado: «Los primeros precios que nos ofrecen son muy bajos, y sólo pedimos cotizaciones dignas que nos permitan cubrir costes y seguir produciendo».

En Castellón, la Asociación sitúa el nivel de mermas entre el 20% y el 40%, un escenario «mediano», como lo describe el responsable comarcal del Alto Palancia, José Selma: «Estamos recolectando aceitunas a buen ritmo. En 2024 apenas hubo cosecha y muchas almazaras no abrieron. Este año las lluvias de primavera y otoño han permitido alcanzar una producción mediana».

En Soneja, la situación es incluso mejor que la media provincial. Su delegado, José Ignacio Martínez, confirma que las parcelas están «por encima del 80% del potencial productivo», gracias a la regularidad de las variedades y a la estructura de los árboles. Sólo los olivos más envejecidos han rendido la mitad, aunque «gracias a la poda, el año que viene trabajarán bien», asegura.

Sin embargo, al norte de la provincia el panorama cambia por completo con tres zonas donde la campaña está siendo especialmente dura. A saber; Albocàsser y Xert, con sendas reducciones del 70% debido a la combinación de heladas, sequía y plagas; y la Vall d'Alba y Cabanes, con daños extremos y pérdidas que se acercan al 100% tras las heladas tardías.

¿Repercutirá en el precio del aceite de oliva?

En cuanto a la posible repercusión que tendrá sobre el consumidor esta merma, desde AVA-Asaja afirman que la influencia valenciana es limitada y la clave está en Andalucía: «Más o menos en la Comunitat no influye casi nada en el precio final de aceite al consumidor, porque Andalucía tiene el 80% de la superficie del olivar y, en el contexto del país, la producción ha bajado», explican.

Además, el aceite valenciano tiene un carácter muy particular y poco comparable al del gran mercado de consumo: «Aquí tratamos muchas variedades tradicionales que no son de aceite comercial, a veces son de olivos centenarios. El aceite de aquí muchas veces no es el de supermercado, es más gourmet», señalan desde AVA-Asaja.

En ese sentido, en comarcas como la Canal de Navarrés, sin embargo, la tensión entre costes y precios sí preocupa: «Han producido menos aceite y los precios que les han ofrecido son bajos».

Recuperación respecto a 2024

Por su parte, el aforo autonómico del Ministerio de Agricultura sitúa la producción de la Comunitat en 18.557 toneladas, lo que confirma una recuperación respecto al año pasado, muy afectado por la sequía; si bien, con un volumen ligeramente inferior a la media de las últimas cinco campañas.

Además, en el conjunto de la nación, la producción caerá un 3% hasta las 1.372.000 toneladas, un contexto que podría favorecer un ligero repunte de los precios, aunque desde el sector insisten en que esperan «que las cotizaciones continúen al alza durante los próximos meses» para poder compensar los costes de producción.

Finalmente, el campo valenciano reclama al Gobierno medidas urgentes para estabilizar el sector que pasan por publicar las ayudas por sequía anunciadas en junio, mantener la ayuda específica al olivar por superficie en la futura PAC y crear nuevas infraestructuras hídricas que permitan ampliar riegos de apoyo.