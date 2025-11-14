Cristóbal Aguado en su último mandato al frente de AVA: «No me voy a quedar parado»
El histórico presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores habla de sus inicios en el mundo asociativo y su interés por mejorar el sector agrícola
Valencia
Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:49
El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), Cristóbal Aguado, ha anunciado que este será su último mandato al frente de la entidad. A ... sus 74 años lleva toda una vida reivindicando mejoras en el campo valenciano, pisando despachos en Valencia, Madrid y Bruselas y hablando con el sector para conocer sus necesidades.
En una entrevista en el plató de LAS PROVINCIAS, Aguado recuerda sus inicios en las primeras reuniones que se celebraban recién iniciada la democracia, y relata una trayectoria en la que la agricultura valenciana no se puede entender sin su figura. Y tiene claro que, a pesar de que ya ha decidido que no seguirá tras esta legislatura, no se va a quedar parado. «Sigo comprando tierras porque hay que poner en valor el campo y seguir apostando por el sector primario».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión