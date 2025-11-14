¿Tendremos marisco valenciano para comer estas Navidades?

El temor a una Navidad sin gamba roja ni pescado fresco ha encendido las alarmas en los despachos de Agricultura. A pocas semanas para la ... llegada de tan señaladas fechas, el conseller Luis Barrachina deslizaba este miércoles en la gala de los premios FEDACOVA que, «con una normativa europea de capturas que sólo permite faenar 130 días al año, a parte de la flota le va a costar llegar a final de año y tendremos que acabar consumiendo de otros sitios como Marruecos». Una denuncia que encontró apoyo este jueves por la mañana en su homólogo catalán, el socialista Òscar Ordeig, que alertaba de un posible desabastecimiento de marisco de cara a las fiestas.

En este sentido, Barrachina advertía que el límite de jornadas impuesto por la Política Pesquera Común (PPC) podría hacer que muchos pesqueros valencianos agotaran sus días de faena antes de diciembre, justo cuando la demanda de producto fresco se dispara. Ordeig, por su parte, fue más allá: «Como hay tanta gamba porque los 'stocks' se han recuperado, en pocos días ya nos hemos alcanzado todos los kilos que se nos permiten. Estamos pescando menos días de gamba pero hay más gamba que nunca. No tiene sentido, limitar es una absurdidad».

Todo un embrollo al que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acudió raudo desde Valencia, poco antes de su visita Mercavalencia, para rebajar la tensión: «No va a producirse ningún desabastecimiento esta Navidad», aseguró con rotundidad. Y si bien reconoció que el año pasado «hubo algún problema puntual con la gamba roja» debido a la disponibilidad de días de trabajo, recordó que se pudo solucionar «habilitando una parte de los días del año siguiente».

En ese sentido, el titular de Agricultura esgrimió que el Gobierno está coordinado con las comunidades para que el escenario no se repita, y adelantó que en la reunión con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, defenderá mantener en 130 los días de faena y la posibilidad de recuperar jornadas adicionales de aquí a final de año. «El Mediterráneo no se entiende sin pescadores. Estamos viendo que los 'stocks' mejoran, que los informes científicos son positivos y que el sector ha hecho un enorme esfuerzo en sostenibilidad. Queremos mantener esa línea, pero también garantizar la rentabilidad del sector».

El ministro confía en arrancar «buenas noticias» en la próxima cumbre europea de diciembre y en modificar el artículo 4.3 del reglamento comunitario de aguas occidentales, que fija las cifras globales de captura de merluza. Mientras tanto, asegura, «el pescado y el marisco llegarán a los mercados como siempre».

«El que se ha administrado los días, que no pague por los demás»

Sin embargo, en el propio sector valenciano las opiniones se dividen. Enrique Ferrer, secretario general de la Cofradía de Pescadores de Gandia, cree que «no habrá desabastecimiento», pero admite que «todo dependerá de la gestión que haya hecho cada puerto».

«Cada embarcación tiene un número de días al año —explica—. Algunos, como en Gandia o Cullera, los hemos ido administrando para poder llegar a Navidad; otros los agotaron antes y ahora reclaman más. Nos parece injusto. Si yo he cumplido y luego a otros les dan días extra, se nos queda cara de tontos».

Ferrer defiende que el problema no es sólo el número de días, sino la desigualdad en la gestión. «Hay que trabajar más jornadas, esto está claro y me parece perfecto, pero con las mismas condiciones para todos. No puede ser que quien no planifica quiera jugar con otras reglas».

Con los pescadores haciendo cuentas, los gobiernos buscando margen en Bruselas y una preparación del menú de Nochebuena que ya acecha a la vuelta de la esquina, la incógnita sobre si los platos de los valencianos tendrán gamba autóctona esta Navidad late más fuerte que nunca.