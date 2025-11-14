Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de gamba roja de Dénia preparada para salir a subasta Tino Calvo

¿Tendremos marisco valenciano para comer estas Navidades?

El Gobierno central y el Consell discrepan sobre los límites europeos de días hábiles de faena mientras los pescadores tratan de organizarse las jornadas de captura para salvar el año

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

El temor a una Navidad sin gamba roja ni pescado fresco ha encendido las alarmas en los despachos de Agricultura. A pocas semanas para la ... llegada de tan señaladas fechas, el conseller Luis Barrachina deslizaba este miércoles en la gala de los premios FEDACOVA que, «con una normativa europea de capturas que sólo permite faenar 130 días al año, a parte de la flota le va a costar llegar a final de año y tendremos que acabar consumiendo de otros sitios como Marruecos». Una denuncia que encontró apoyo este jueves por la mañana en su homólogo catalán, el socialista Òscar Ordeig, que alertaba de un posible desabastecimiento de marisco de cara a las fiestas.

