Un agricultor avisa sobre la nueva subida del precio del aceite: «La cuestión es lo que nos pagan a nosotros y lo que termina pagando el consumidor»

El precio del aceite de oliva virgen extra ha dado mucho de qué hablar en el último año. Tras dispararse y alcanzar valores históricos, la situación se ha regulado en los últimos meses. Sin embargo, recientemente ha vuelto a superar los 4 euros por kilo en origen, unos números que no se veían desde marzo. Sobre este repunte ha hablado el agricultor y secretario general de COAG Andalucía (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía), Juan Luis Ávila. El jijenense ha atendido al programa de Telecinco 'La Mirada Crítica' tratando de explicar qué ha sucedido.

«Tenemos un mercado tremendamente justo para el próximo año», ha comenzado explicando para poner en situación de cómo se encuentran las almanzaras. «El aceite tristemente se pone por encima de los precios de producción para los agricultores», ha señalado. Esto es importante y un gran problema para los productores ya que ven como se vende en los supermercados a precios mucho más altos.

A su vez, esto choca con un problema de oferta expuesto por el agricultor: «Tenemos una situación en la que falta aceite, pero hemos tenido una salida de aceite tremenda y se está consumiendo mucho a nivel nacional». «Esto, sumado a que no vamos a tener una cosecha tan buena como la que esperábamos, ha supuesto un cambio de tendencia», ha manifestado Ávila.

En este sentido, los dos pincipios más básicos del mercado chocan: la oferta y la demanda. El efecto directo de esto es una escasez que genera un aumento de precios, que es la curva que vemos ahora. Por otro lado, el agricultor ha aprovechado para transmitir que «llevamos (los agricultores) unos meses con los precios por debajo de nuestros costes de producción, ahora ya a partir de los 4 euros podemos al menos ir cubriéndolos».

Sin embargo, esto no supone un gran alivio porque en realidad, como bien explica Ávila, los agricultores no se benefician si el precio es alto pero la producción escasa. Para acabar, el agricultor ha alertado sobre el trasfondo de los precios del aceite de oliva: «Aquí la cuestión es lo que nos pagan a nosotros y lo que termina pagando el consumidor. Hasta hace muy poco vendíamos el aceite a 3 euros y el consumidor lo seguía pagando por encima de 5 euros».

