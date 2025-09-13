El precio de la bombona de butano esta semana antes de que cambie el próximo martes Su coste se revisa de manera bimestral y se publica en el BOE

JZ Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:26 Comenta Compartir

El precio de la bombona de butano de 12,5 kilos cambió por última vez el pasado 15 de julio pero se modificará de forma inminente. Concretamente, será el próximo martes 16 de septiembre cuando se produzca la habitual revisión bimestral. En la pasada hubo buenas noticias ya que hubo una bajada del 5% y el coste quedó en 17,11 euros, el cual sigue en la actualidad.

La modificación se produce el tercer martes de los meses impares y se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Eso sí, está limitada al 5% tanto en subida como en bajada, según la normativa implantada por el Gobierno de España en 2023.

El nuevo importe será publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En la revisión del 15 de julio el precio bajó después de que en las últimas cinco revisiones hubiera subido, desde justo septiembre de 2024.

En España se consumen actualmente 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. El gas licuado de petróleo envasado es una mezcla de hidrocarburos, que se compone principalmente de butano y sirve como alternativa al gas natural. Sin embargo, se trata de un combustible en retroceso ya que desde 2010 hasta 2021 ha bajado un 25%.

Temas

España