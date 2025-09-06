El precio de la bombona de butano esta semana antes del inminente cambio de tarifa

A mediados del mes de septiembre se revisará el coste de la bombona de 12 kilos

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:36

El precio de la bombona de butano de 12 kilos se enfrenta a un nuevo cambio de tarifa con la llegada del mes de septiembre. La revisión bimestral de julio, la última hasta dentro de unos días, trajo buenas noticias para los consumidores, ya que contempló una bajada del 5% y dejó el precio de la bombona en 17,11 euros, la tarifa actual vigente.

Durante los meses anteriores el precio de la bombona de 12,5 kilos era de 17,67 euros y el descenso de esta última revisión se debió a la bajada en las cotizaciones de las materias primas (-14,86%), que compensa con creces el incremento de los fletes (+30,59%), informaron en fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ahora toca volver a revisar la tarifa, algo que sucederá el 16 de septiembre, ya que se produce el tercer martes de los meses impares. Esta revisión bimestral se calcula en función del coste de la materia prima (propano y butano) en los mercados internacionales, así como del coste de los fletes (transporte) y la evolución del tipo de cambio euro-dólar. Por otra parte, dicha revisión del precio, al alza o a la baja, está limitada al 5%, acumulándose el exceso o defecto de precio para su aplicación en posteriores revisiones.

Precio máximo de venta

El precio máximo de venta de los gases licuados del petróleo envasados (GLP) en envases de entre 8 y 20 kilogramos, la tradicional bombona de butano, no se encuentra liberalizado.

En la actualidad, anualmente se consumen 64,5 millones de envases de GLP de distintas capacidades. Se trata de un combustible en retroceso, ya que desde 2010 hasta 2021 el consumo total de GLP envasado ha descendido más de un 25%.

El gas licuado de petróleo envasado es una mezcla de hidrocarburos, principalmente compuesta de butano, que sirve como alternativa al gas natural para su consumo energético en envases a presión, especialmente en poblaciones o núcleos urbanos sin conexión a la red de gas natural.