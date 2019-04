Ximo Puig: «Muy pronto tendremos el mejor Arena de España» Segunda parada: el Palau de la Generalitat LOURDES MARTÍ Martes, 16 abril 2019, 21:08

Tras el primer baño de mesas, el que da tiempo a recibir durante los pocos metros que separan la Basílica del Palau de la Generalitat, el Valencia Basket ha recibido la enhorabuena del president y la vicepresidenta del consell respectivamente.

Otra vez la plantilla ha mostrado su lado más formal aunque no han faltado las bromas entre ellos: un comentario al oído, ahora te paso el brazo por encima del hombro, una mirada cómplice, los que no han tenido tiempo para mucho han sido Rafa Martínez y Dubljevic quienes han vuelto a tener un papel protagonista ofreciendo a Ximo Puig y a Mónica Oltra una camiseta para cada uno con sus nombres serigrafiados. La vicepresidenta ha afirmado que es «un orgullo» abrir las puertas del Palau para estos actos: «Estamos orgullosos, tenéis 32 años y la ciudad de Valencia no se entiende sin vosotros, sin ese esfuerzo que os caracteriza. También me quiero acordar del equipo femenino, somos el único club de España con un equipo en cada categoría«, estas palabras han arrancado el aplauso de los asistentes. «El año que viene, a por la Liga y la Euroliga. Y sólo una cosa: soroll Fonteta», ha concluido Oltra. Ximo Puig también ha hecho referencia al «esfuerzo del equipo» y al futuro: «El próximo año Vaencia será más europea con la participación en la Eurocup y muy pronto vamos a tendremos el mejor Arena de España«. El presidente del Valencia Basket, por su parte, ha destacado que la cuarta Eurocup es fruto del trabajo de mucha gente: «Son jugadores fenomenales, pero también hay detrás un gran trabajo de los técnicos, los doctores, empleados del club y aficionados, y de los valores como la cultura del esfuerzo que nos ha inculcado la familia Roig, sobre todo Juan y Hortensia Herrero. Sin esfuerzo y sin compromiso no hay éxito. Muchas gracias y Amunt Valencia Basket«.

Tras las fotografías pertinentes, los jugadores han salido a la calle Caballeros a disfrutar con la afición que les espera.