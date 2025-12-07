Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de este lunes sube un 71% en un día: consulta las horas más baratas y más cara para poner los electrodomésticos
Romero lanza a canasta ante la defensa de Claudia Contell. miguel ángel polo

Victoria solvente del Valencia Basket en el regreso de Ouviña

La aragonesa vuelve a vestirse de taronja 572 días después en un partido encarrilado por las de Burgos con un gran inicio de tercer cuarto y que acaban ganando 83-66

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:15

Comenta

El Valencia Basket se curó las heridas de Salamanca, donde tiró la victoria ante el Perfumerías Avenida con un nefasto último minuto, con una victoria ... trabajada contra un rival, el Gran Canaria, que llegaba al Roig Arena en su mejor momento de la temporada. Con el triunfo ya amarrado, 79-64 en el marcador a dos minutos para el final, llegó el deseado regreso de Cristina Ouviña. La aragonesa se llevó la ovación más cálida de la tarde (el duelo se disputó a las 15:15 horas tras retrasar el horario por el Maratón Valencia Trinidad Alfonso) cuando saltó al parquet 572 días después de su último partido que llegó en un 61-44 en mayo de 2024 para que el Valencia Basket le ganara la Liga al Perfumerías Avenida. La maña falló su primer triple pero acertó el segundo para subir el 83-66 y cerrar la fiesta taronja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido muy grave un joven tras ser apuñalado en el pecho en el viejo cauce del río en Valencia
  2. 2

    Juan Roig: Â«Hay que pedirle disculpas a los ciudadanos pero es imposible hacer tortillas sin romper huevosÂ»
  3. 3

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  4. 4

    La calle de Valencia que es barrio, pueblo y también ciudad
  5. 5

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7 La Generalitat pagará a los cazadores 40 euros por jabalí abatido para combatir la peste porcina
  8. 8

    Las Navidades y el Maratón dejan las calles de Valencia a rebosar: «Es como si estuviéramos en Fallas»
  9. 9 Las inquietantes nubes que han aparecido en una zona de la Comunitat Valenciana
  10. 10 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Victoria solvente del Valencia Basket en el regreso de Ouviña

Victoria solvente del Valencia Basket en el regreso de Ouviña