Victoria solvente del Valencia Basket en el regreso de Ouviña

El Valencia Basket se curó las heridas de Salamanca, donde tiró la victoria ante el Perfumerías Avenida con un nefasto último minuto, con una victoria ... trabajada contra un rival, el Gran Canaria, que llegaba al Roig Arena en su mejor momento de la temporada. Con el triunfo ya amarrado, 79-64 en el marcador a dos minutos para el final, llegó el deseado regreso de Cristina Ouviña. La aragonesa se llevó la ovación más cálida de la tarde (el duelo se disputó a las 15:15 horas tras retrasar el horario por el Maratón Valencia Trinidad Alfonso) cuando saltó al parquet 572 días después de su último partido que llegó en un 61-44 en mayo de 2024 para que el Valencia Basket le ganara la Liga al Perfumerías Avenida. La maña falló su primer triple pero acertó el segundo para subir el 83-66 y cerrar la fiesta taronja.

Para llegar a ese desenlace, las de Rubén Burgos tuvieron que madurar el partido para lograr un triunfo que les deja con un balance de 8-2 y a un triunfo del liderato de la Liga. Con una de las mejores versiones de Romero del curso, 16 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 25 de valoración para la canaria, y la intendencia de Araújo (13 rebotes) las locales lograron llevarse un triunfo ante un Gran Canaria liderado por la valenciana Claudia Contell.

Tras una primera parte muy igualada (46-43) el Valencia Basket encarriló el triunfo con un gran inicio del tercer cuarto, parcial de 12-0 para el 58-43 y desde entonces ya no dio opciones a que el equipo de Las Palmas consiguiera la remontada.

Valencia Basket: Romero (16), Casas (7), Fiebich (6), Araújo (5) y Alexander (17), cinco inicial, Ouviña (3), Buenavida (6), Fam (7), Ben Abdelkader (9) y Lekovic (7).

Gran Canaria: Contell (14), Richardson (3), Estebas (6), George (8) y Merceron (20), cinco inicial, Hernández (-), Dillard (9), Virjoghe (4), Kamara (2) y Prado (-).

Parciales: 27-17, 20-26 (47-43), 19-13 (66-56) y 17-10 (83-66).

Árbitros: Báez, Acevedo y Fanés.

Incidencias: 3.259 espectadores.