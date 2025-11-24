Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Jornada 10 Euroleague, Valencia Basket vs Real Madrid. Miguel Ángel Polo

El Valencia Basket quiere cerrar el pleno en el Roig Arena ante el FC Bayern Munich

El equipo taronja recibe al conjunto alemán duro y ofensivo en un duelo exigente para cerrar su racha como locales

R. D

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

El primer equipo masculino del Valencia Basket cierra su serie de cuatro partidos consecutivos como local con el tercer choque en cinco días recibiendo ... al FC Bayern Munich (martes 25, 20:30h, Roig Arena, Movistar+ Deportes) en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de la EuroLeague. El equipo taronja no lo tendrá fácil para asegurar su segundo pleno en una recta de cuatro partidos como local esta temporada ante un rival que propone un ritmo muy diferente, que presenta una de las mejores defensas del campeonato y es el segundo mejor equipo de la competición en el rebote defensivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  5. 5 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  8. 8 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  9. 9

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  10. 10

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Valencia Basket quiere cerrar el pleno en el Roig Arena ante el FC Bayern Munich

El Valencia Basket quiere cerrar el pleno en el Roig Arena ante el FC Bayern Munich