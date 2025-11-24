El Valencia Basket quiere cerrar el pleno en el Roig Arena ante el FC Bayern Munich

El primer equipo masculino del Valencia Basket cierra su serie de cuatro partidos consecutivos como local con el tercer choque en cinco días recibiendo ... al FC Bayern Munich (martes 25, 20:30h, Roig Arena, Movistar+ Deportes) en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de la EuroLeague. El equipo taronja no lo tendrá fácil para asegurar su segundo pleno en una recta de cuatro partidos como local esta temporada ante un rival que propone un ritmo muy diferente, que presenta una de las mejores defensas del campeonato y es el segundo mejor equipo de la competición en el rebote defensivo.

La plantilla del equipo visitante cuenta con dos jugadores con pasado taronja como Stefan Jovic y Vladimir Lucic. Los precedentes, sin embargo, son favorables al cuadro taronja que tiene muy buenos balances tanto ante este rival como local como cuando recibe equipos alemanes en nuestra ciudad. El técnico Pedro Martínez dispondrá para este partido de su plantilla al completo, con la única duda del estado de Kameron Taylor tras la indisposición que le impidió participar en el partido del domingo.

El equipo local comienza esta jornada en la séptima posición de la EuroLeague con un balance de 7-5. El equipo alemán llega para su primera visita al Roig Arena en una racha de tres derrotas consecutivas tras su victoria en París que le ha hecho descender hasta la 16ª posición con un balance de 5-7. A pesar de dar descanso a varios jugadores importantes como su máximo anotador Andreas Obst, Vladimir Lucic o Johannes Voigtmann, que si estarán mañana en el Roig Arena. TJ Parker estará un partido más al frente del equipo en sustitución del entrenador principal Gordon Herbert.

El ala-pívot del Valencia Basket, Braxton Key, señalaba en la previa que «especialmente con el parón tendremos un par de días libres para recuperar, creo tenemos que dar el ciento diez por ciento de esfuerzo en ambos lados de la cancha. Cuidar el balón, conseguir buenos tiros. Viene un buen equipo, una defensa bastante buena, corren en transición y juegan con su propio estilo de juego, creo que estaremos bien preparados para mañana y saldremos con mucha intensidad física y mucha energía. Tenemos este partido importante y luego tenemos un descanso, así que usaré también ese descanso para mejorar». Por su parte, el alero Xabi López-Arostegui comentaba que «no va a ser un partido sencillo. Estamos viendo que todos los partidos de la Euroliga son muy físicos. Juegues en casa o juegues fuera, son partidos que siempre se deciden por poquitas posesiones. Por detalles. El Bayern es un equipo que nos va a exigir al máximo. Tenemos que intentar hacernos fuertes en casa, que yo creo que en la Euroliga es un factor importante».

El Valencia Basket llega a este partido como el segundo equipo con mayor número de posesiones, y se mide a sus antípodas en esa clasificación ya que el Bayern Munich es el segundo que disputa sus compromisos al segundo menor número. Además de esta diferencia en el ritmo, las virtudes del conjunto alemán se oponen a algunas de las capacidades más importantes del equipo taronja. El equipo alemán es el segundo equipo que más rebote defensivo captura y el segundo que menos rebote ofensivo permite, mientras que el conjunto de Pedro Martínez es el cuarto que más porcentaje de segundas opciones consigue con el rebote ofensivo. Ambos equipos están entre las mejores eficiencias defensivas de la Euroliga (Valencia Basket es sexto con 1,13 y el FC Bayern Munich octavo con 1,14) aunque el equipo taronja es el quinto que más anota y el que más triples convierte con el quinto mejor porcentaje de eficacia.

Este partido será el último de una serie de cuatro partidos como local que el equipo taronja antes del parón de selecciones. El tercer partido en cinco días para los hombres de Pedro Martínez. La dinámica comenzó con un triunfo ante La Laguna Tenerife en un duelo por la primera plaza de la Liga Endesa por 96-79, continuó el viernes con una victoria ante el que era co-líder de la EuroLeague, el Crvena Zvezda, por 76-73 y se mantuvo en dinámica ganadora al imponerse al Bàsquet Girona por 98-72. Sexta visita del FC Bayern Munich, de momento los cinco precedentes han caído del lado taronja.