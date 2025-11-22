La defensa del Valencia Basket también sabe ganar

El Valencia Basket es el equipo que ataca más alegre de Europa. Eso, a estas alturas del calendario, ya lo sabe todo el mundo. Los ... rivales, los primeros. Por eso, teniendo en cuenta que en una temporada todos los equipos están obligados a evolucionar si quieren luchar por los títulos, hay que añadir nuevos registros. Ganar un partido desde la defensa es el que se llevaron los taronja contra el Estrella Roja. Y eso, teniendo en cuenta esa variable del crecimiento, es mucho más importante que el triunfo que deja a los valencianos con un balance de 7-5 y en la séptima plaza de la Euroliga. Es decir, con una licencia para soñar que, como es normal, Pedro Martínez fue el primero en frenar recordando lo sucedido en París en la última jornada: «La semana pasada salió cruz, y éramos más o menos los mismos, y esta vez cara».

«Es un orgullo ver el Roig Arena como estaba. Cuando fiché por el Valencia Basket la primera conversación era que teníamos que hacer un proyecto para llenar un pabellón muy grande. La afición se reconoce en la mentalidad del equipo, más allá de ganar o perder», reconoció el técnico cuando fue preguntado por el ambiente de la casa taronja. Coincidiendo con el derbi futbolero, con Mestalla lleno, la asistencia de 12.114 espectadores también es un triunfo. En circunstancias similares, en la Fonteta, esa coincidencia hacía mucha mella.

Revisionar el partido de Badio, Thompson o Taylor servirá para explicar lo complicado que es tener un hueco en este Valencia Basket con los 15 jugadores sanos. Sobre todo para los exteriores, puesto que la batería entera por fuera es la mejor, de largo, de la historia de la entidad taronja. De Larrea y Nogués volvieron a ser los dos descartes por fuera y Sima el interior. Mañana, puesto que el partido contra el Girona llegará con menos de 48 horas de descanso, será un buen momento para recalcular la ruta de los esfuerzos. En la batalla física contra el Estrella Roja, los soldados veteranos fueron los elegidos.

El primer cuarto fue como una carrera al sprint de MotoGP. En 19 minutos se solventó un 26-26 muy visto para el espectador, con los dos equipos en proyección de 104 puntos, y donde quedaba claro que el primero que lograra cerrar la puerta en defensa pondría una primera piedra en la carrera larga del partido. Afortunadamente, fue el que vestía de taronja. El 23-13 de parcial del segundo cuarto fue el mejor reflejo para el marcador de lo vivido en la pista. El nivel defensivo de los de Pedro Martínez subió tanto que las líneas de pase se borraron, literalmente, para el Estrella Roja. Los cinco robos de los valencianos en el periodo fue clave para cortocircuitar el ataque de los de Obradovic y poner el 49-39. Devolvieron el golpe los serbios en el tercer cuarto, con un 11-21 para el 60-60 y el duelo físico final fue para los taronja.

Valencia Basket: Montero (10), Moore (3), Taylor (12), Costello (8) y Reuvers (7), cinco inicial, Badio (16), Thompson (5), Puerto (6), Key (4), Sako (-) y Pradilla (5).

Estrella Roja: Miller-Mcintyre (23), Butler (8), Kalinic (7), Moneke (6) y Motiejunas (7), cinco inicial, Nwora (14), Dos Santos (-), Davidovac (-), Ojeleye (8), Dobric (-) y Plavsic (-).

Parciales: 26-26, 23-13 (49-39), 11-21 (60-60) y 16-13 (76-73).

Árbitros: Ryzhyk (UCR), Sukys (LIT) y Boubert (FRA).

Incidencias: 12.114 espectadores.