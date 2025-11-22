Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El esfuerzo defensivo del Valencia Basket durante todo el partido fue tremendo. miguel ángel polo

La defensa del Valencia Basket también sabe ganar

La mejor versión atrás de la temporada de los taronja tumba al Estrella Roja por 76-73. Tras el 26-26 del primer cuarto el Roig Arena, con más de 12.000 personas en las gradas pese a la coincidencia con el derbi de Mestalla, se adapta con su equipo al cambio de registro para seguir soñando en la parte alta de la Euroliga

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025

El Valencia Basket es el equipo que ataca más alegre de Europa. Eso, a estas alturas del calendario, ya lo sabe todo el mundo. Los ... rivales, los primeros. Por eso, teniendo en cuenta que en una temporada todos los equipos están obligados a evolucionar si quieren luchar por los títulos, hay que añadir nuevos registros. Ganar un partido desde la defensa es el que se llevaron los taronja contra el Estrella Roja. Y eso, teniendo en cuenta esa variable del crecimiento, es mucho más importante que el triunfo que deja a los valencianos con un balance de 7-5 y en la séptima plaza de la Euroliga. Es decir, con una licencia para soñar que, como es normal, Pedro Martínez fue el primero en frenar recordando lo sucedido en París en la última jornada: «La semana pasada salió cruz, y éramos más o menos los mismos, y esta vez cara».

