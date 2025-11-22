El reto del salto de la Fonteta al Roig Arena, con el añadido de disputar la Euroliga más dura de la historia, suponía un reto ... tan enorme que obligó a todos los estamentos del club a dar un plus. De arriba a abajo, un incremento en el presupuesto que derivó en una plantilla larga de 15 jugadores, confeccionada por el director deportivo Luis Arbalejo y donde el entrenador Pedro Martínez ha tenido voz y voto, y que está teniendo un gran impacto en la pista. Por primera vez en la historia del club, con todos los jugadores sanos un entrenador se está viendo obligado a hacer tres descartes técnicos por partido. Viendo el nivel de los que se quedan fuera, y el rendimiento de un equipo que ha ganado 15 de los primeros 21 partidos de la temporada, queda claro que estamos ante el Valencia Basket con más competencia interna de la historia. Y eso, como en cualquier trabajo, sólo puede verse como algo positivo puesto que obliga en este caso a todos los jugadores a no bajar el listón de trabajo, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

El foco en las últimas dos semanas se ha centrado en Sergio de Larrea. El dato objetivo es que, contando lo ocurrido este viernes contra el Estrella Roja en la Euroliga, el pucelano acumula cuatro convocatorias seguidas sin entrar entre los 12 del acta. Abriendo un poco el diafragma, y siendo justos, su irrupción en la Supercopa (donde batió sus marcas de anotación y valoración en su aún corta carrera profesional) llegó en un contexto donde venía en un gran estado de forma por el Eurobasket... y el Valencia Basket tenía a Badio, Montero y López-Arostegui lesionados. Es decir, los descartes eran obligados. Incluso con su ausencia en los últimos encuentros, el base que cumplirá 20 años el próximo 4 de diciembre, acumula 93 minutos en lo que llevamos de ACB (donde el Valencia Basket es líder con un balance de 6-1). Son sólo 7 menos que un fijo como Josep Puerto, de nuevo la perspectiva de los datos, y 11 menos que Kameron Taylor que es uno de los jugadores con mejor rendimiento a día de hoy dentro del equipo.

El rol de Isaac Nogués es el más acentuado en el arranque de temporada, siendo de lejos el que menos minutos ha jugado, pero también ha tenido tiempo de ser importante a nivel defensivo en algunas victorias del arranque de curso. Jaime Pradilla y Omari Moore están siendo los pasillos de seguridad para Pedro Martínez, siendo los dos jugadores que más minutos acumulan en pista sumando la ACB y la Euroliga. El aragonés es el primero (161 en la competición española y 258 en la continental) y el californiano, con pasaporte de Macedonia del Norte, segundo con 398 (135 en la ACB y 263 en la Euroliga). En la Euroliga, el que más utilizado hasta el momento es Kameron Taylor (con 268 minutos), con Moore segundo, Pradilla tercero, Darius Thompson cuarto (247) y Nate Reuvers quinto (240). En la ACB, ese quinteto de minutos lo encabeza Pradilla, seguido por Moore, Reuvers (133), Thompson (127) y Costello (123).

La competencia, y más desde el momento en el que Moore dispute su primer partido como internacional con Macedonia del Norte y pase a ser comunitario en la ACB, es brutal y más acentuada en el juego exterior. El Valencia Basket cuenta ahí con Montero, Thompson, De Larrea, Badio, Moore, Taylor, Puerto, López-Arostegui y Nogués. Nueve jugadores. Sólo hay que comparar plantillas para tener claro que, en amplitud y calidad media, es uno de los mejores juegos exteriores de Europa y, posiblemente, el mejor de la historia del Valencia Basket.