Los jugadores del Valencia Basket saltan a la pista del Roig Arena desde el túnel de vestuarios. miguel ángel polo

El Valencia Basket con más competencia interna de la historia

Con una plantilla de 15 jugadores con un gran nivel medio los minutos cotizan al alza en el proyecto taronja. De Larrea acumula cuatro partidos sin convocar pero sólo suma 7 minutos menos en pista que Puerto en la ACB. Pradilla y Moore son los más utilizados por Pedro Martínez en el arranque de temporada

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:29

El reto del salto de la Fonteta al Roig Arena, con el añadido de disputar la Euroliga más dura de la historia, suponía un reto ... tan enorme que obligó a todos los estamentos del club a dar un plus. De arriba a abajo, un incremento en el presupuesto que derivó en una plantilla larga de 15 jugadores, confeccionada por el director deportivo Luis Arbalejo y donde el entrenador Pedro Martínez ha tenido voz y voto, y que está teniendo un gran impacto en la pista. Por primera vez en la historia del club, con todos los jugadores sanos un entrenador se está viendo obligado a hacer tres descartes técnicos por partido. Viendo el nivel de los que se quedan fuera, y el rendimiento de un equipo que ha ganado 15 de los primeros 21 partidos de la temporada, queda claro que estamos ante el Valencia Basket con más competencia interna de la historia. Y eso, como en cualquier trabajo, sólo puede verse como algo positivo puesto que obliga en este caso a todos los jugadores a no bajar el listón de trabajo, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

