El Valencia Basket ya conoce el Roig Arena Las chicas de Rubén Burgos han completado la primera sesión de entrenamiento en el nuevo feudo taronja en su tercer día de pretemporada

Pablo Lara Valencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:23 Comenta Compartir

Las canastas vuelven a abrirse, el balón vuelve a botar y las sonrisas reaparecen en las jugadoras del Valencia Basket femenino. No es el primer día de entrenamientos —ya comenzaron el lunes en la Alquería del Basket, situada entre el antiguo pabellón de La Fonteta y el nuevo, el Roig Arena—, lugar que han conocido esta misma mañana. Tras dos jornadas en las que las de Rubén Burgos han empezado a coger sensaciones para la nueva temporada, hoy han vivido un día que siempre recordarán. No es un título ni una final europea: es el estreno de su nueva casa, el Roig Arena.

Después de unas merecidas vacaciones de verano, tras una temporada pasada en la que conquistaron dos títulos —la Liga Femenina Endesa, la tercera consecutiva, y la Supercopa—, además de alcanzar las semifinales de la Euroliga, donde cayeron ante el Cukurova turco, la primera plantilla, junto a refuerzos de jugadoras jóvenes de la Alquería, afronta ahora su primera semana de preparación, la más dura en cuanto a adaptación al desgaste físico.

Las jugadoras de Valencia Basket entrenando en el Roig Arena. VBC

Hoy han experimentado lo que se siente al lanzar a canasta en el nuevo feudo taronja. Eso sí, sin lo más importante: la afición. En silencio, pero con ritmo y sonrisas en sus rostros, las jugadoras se han mostrado felices de poder estrenarse sobre el parqué de su nueva casa. De manera oficial, podrán debutar en el nuevo pabellón el próximo 12 de octubre, en la segunda jornada de la Liga Femenina Endesa, ante IDK Euskotren.

Poco a poco, la plantilla va sumando efectivos. Tras superar las pruebas médicas y de esfuerzo previas a la temporada 2025/2026, la última en incorporarse ha sido Tanaya Atkinson. Ayer se oficializó que la jugadora estadounidense había superado con éxito el reconocimiento médico, y hoy ya se la ha podido ver sobre la pista del Roig Arena con sus nuevas compañeras. También ha sido el turno de la vuelta de Kayla Alexander. La canadiense, una de las renovadas para seguir defendiendo la nueva camiseta taronja —con sus novedosas franjas—, afronta su segunda temporada tras una primera brillante. La pívot, que aterrizó en Valencia en noviembre, dejó una huella imborrable en la memoria de la afición. Con un MVP en la final de LF Endesa y la mayor valoración de la plantilla en toda la Euroliga, la jugadora de 1,93 metros es uno de los mayores peligros del Valencia Basket 25/26.