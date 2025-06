Sestina: «Pedro Martínez no me ha gritado nunca por lanzar un triple pero sí por no intentarlo»

Nate Sestina (Pensilvania, 1997) aprendió en casa, donde hay una gran tradición militar, que el rol de un jugador tiene similitudes con el de un ... soldado. Cada uno tiene su rol, su misión, y todo debe ponerse al servicio del grupo. Ahora, la misión es ganar la Liga Endesa.

-¿Cómo afrontan la final contra el Real Madrid?

-Como equipo estamos ilusionados por el desafío. Todo el mundo aquí quiere ganar un título para su palmarés y, sobre todo, hacerlo por el club, por la ciudad y por la Fonteta. Cerrar la Fonteta es cerrar un capítulo para este club y es importante que nosotros salgamos y demos nuestra mejor versión para intentar ganar. Tener que defender a Garuba o Hezonja es un desafío espectacular. Hezonja es un jugador súper talentoso, creo que es uno de los mejores tres o cuatros en Europa y lo mismo con Garuba, que viene de la NBA. Me gustan los desafíos. Es uno de los mejores equipos de Europa pero todo el mundo está preparado para ello.

-¿Cómo ha sido este año de trabajo con Pedro Martínez?

-Pedro Martínez es genial, tiene un modelo de juego muy efectivo. Te pide que juegues duro, corras rápido, lances triples… y eso es lo que me ha pedido desde el primer entrenamiento. No ha habido ni una sola vez en la que me haya gritado por lanzar un triple pero sí que lo ha hecho por no intentarlo. Es verdad que he lanzado algún que otro triple loco, en el que después he mirado al banquillo como diciendo la he fastidiado. En defensa lo que nos exige es estar duros en el rebote, con garra, estar en las posiciones correctas y ayudar a tus compañeros. Es algo que tenemos que continuar haciendo bien en esta serie porque tenemos una tarea monstruosa que realizar como parar a Tavares en la zona. Entonces, creo que es importante para nosotros, especialmente para mí, el hecho de hablar. Sé que tengo que ser mejor en buscar el rebote de ataque, ir con más intensidad y en el defensivo asegurarme de que mi par no la coge.

-Tiene contrato hasta 2026 y no esconde que está encantado en el club y la ciudad.

-Valencia es una ciudad increíble, el club es genial y la afición es muy caliente y más aún durante los playoff donde han llenado la Fonteta. A mi novia, que será mi mujer en breve, y a mí nos encanta estar aquí. El club y la ciudad nos han tratado como familia desde el primer día. Hasta donde yo sé, estaré de vuelta en el Roig Arena.

-¿Qué significaría para usted ganar esta Liga en un año especial con el adiós de la Fonteta?

-Para mi, lo más importante es ganar campeonatos. Ganar partidos está bien, pero lo importante es ganar campeonatos. Ha sido una temporada larga, hemos tenido altibajos, pero esto son las finales tío y necesitas tres victorias para hacerlo realidad. Personalmente, ganar la ACB sería el mayor logro de mi carrera hasta ahora. Es la mejor liga del mundo junto a la Euroliga y a la NBA. Poner tu nombre en esa lista de jugadores que lo han conseguido es algo grande. El Valencia Basket lo consiguió en 2017 y ojalá podamos hacerlo otra vez.

-¿Una promesa si logran ganar el título de la ACB?

-No me puedo tintar el pelo porque tengo mi boda este verano y no puedo hacer esa locura (ríe fuerte) pero quizá un tatuaje si ganamos la ACB. Puede ser la fecha del día del título o un tatuaje de la copa, eso sería chulo. Creo que podría hacer eso.

-En alguna charla anterior hemos hablado del tema de la salud mental en y que había hablado mucho con los entrenadores y especialistas porque estabas un poco frustrado en tus primeros meses en Valencia. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces?

-Llegué a esta temporada con, probablemente, la mayor confianza que he tenido nunca en mi mismo. Llegaba muy bien de ánimo desde el Fenerbahce y llegué aquí sintiéndome muy bien y no jugué muy bien en el comienzo de año. Sé que el baloncesto tiene sus ritmos, sus altibajos, y que no voy a meter todos los tiros. Mantenerse mentalmente nítido es importante, hacer lo que hago todos los días y no tenerle miedo al camino. Quedarme después del entreno y tirar todos los días. Cuando tiras mal en un partido, no significa que debas tener una mala actitud para seguir tirando y no significa que no sepas hacerlo. Este es mi trabajo, es como pongo comida en la mesa, las luces en la casa y aporto a mi familia. Si no doy lo mejor de mí para dar todo estoy haciendo un mal servicio a mi familia y también al equipo. Quiero hacer una gran mención a mi entrenador deportivo de salud mental, R.J. , en mi ciudad. Él es fantástico, llevamos ya seis años trabajando juntos para ganar en seguridad. Trabajo duro cada día, soy un gran tirador de tres puntos y lo tengo que decir así porque debo creer en mí mismo, debo confiar en mi trabajo y lo que hago cada día. Sé que no voy a meter todos los tiros en todos los partidos y es frustrante cuando trabajas cada día y tienes un tiro abierto, no lo metes y dices tío, qué está pasando. Me siento muy bien llegando a estas finales y creo que va a ser bonito.

-En nuestras narraciones en la radio hacemos le apodamos la UME de Paiporta. Como homenaje a una de las poblaciones más afectadas por la dana y haciendo referencia a la tradición militar de su familia.

-¡Me encanta! Lo digo siempre, yo no me uní al ejército pero mi familia me puede meter en esa categoría porque intento siempre hacer por apoyar a esa cultura de ser duro, ser intenso, dar todo lo posible para realizar el trabajo… y puede que no siempre lo consiga. Puede que no siempre meta los tiros, puede que no siempre coja los mejores rebotes, puede que no juegue la mejor defensa, pero siempre voy a dar mi cien por cien cuando esté ahí fuera. Creo que a mis hermanos (que son militares) también les gusta que se me vea así. Desde que tengo 9 años mis hermanos han estado en el ejército, han pasado muchos años desde entonces y me gusta apoyar ese rol a cada lugar que voy.