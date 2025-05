Revuers marca el camino en la Fonteta

Si el baloncesto sólo se midiera por la estadística sería tan aburrido como predecible. Además, sobraría casi todo el mundo porque todo podría ser analizado ... por la famosa IA. Fuera los entrenadores y hasta los periodistas escribiendo crónicas. Se meten los números en el sistema y se analiza todo. Nate Reuvers estuvo en pista contra el Gran Canaria 21 minutos, para anotar 10 puntos con 12 de valoración. Con unos pocos renglones, la máquina despacharía su partido. Sin él, no hubiera ganado el Valencia Basket al equipo canario, por primera vez esta temporada, para seguir defendiendo la tercera plaza de la ACB a tres partidos para el final de la Liga Regular. Su intensidad, en su mejor partido con la camiseta taronja, comenzó con un gran defensa a Tobey para irla transmitiendo, como si tuviera electricidad, al resto de compañeros.

Cuando el equipo de Lakovic, haciendo el mismo daño que en los cuartos de final de la Copa del Rey a la defensa de los valencianos, se puso 39-51 en el tercer cuarto de nuevo aparecieron todos los fantasmas. Con Reuvers a la faena, afrontando careos con Brussino o Conditt IV en pista, Badio fue el mejor escudero en la anotación para llevar el partido a un 64-57. Un parcial de 25-6, basado en la defensa, que no fue definitivo. El Gran Canaria aprovechó la última relajación de los de Pedro Martínez en pista para empatar (72-72). Fue el momento en el que apareció Chris Jones, apagado hasta ese instante, para con siete puntos seguidos (79-72) abrir un hueco que pese a que Tobey amenazó con volver a meter a los suyos en la pelea (79-74) ya no evitó el triunfo local. La firma la pusieron, no podía ser de otra forma, los dos mejores del partido. Un rebote en ataque descomunal de Reuvers terminó en un pase a Badio, que esperaba desde una de las esquinas con el gatillo preparado. El senegalés no falló y ese 82-77 dio el aire suficiente para, con otra canasta de Nate para subir el 86-79, permitir respirar a la Fonteta y que el sentido homenaje a Van Rossom, con la retirada de su camiseta con el dorsal 9, no estuviera empañada. Un acto al que, por cierto, se quedó al completo la expedición del Gran Canaria. Algo que les honra. Shurna y Tobey, que fueron compañeros del belga en la Fonteta, no pudieron evitar la emoción.

Mucho antes de todo eso, el Valencia Basket tuvo que sudar, y mucho, para ganar un partido que le permite seguir aspirando a la segunda de la ACB. Una nefasta puesta en escena, confundiendo el plan del partido buscando las canastas rápidas y los triples con lanzar algunos muy precipitados, colocó un 4-13 inicial, y un 8-20 poco después, que hacía recordar a la Copa del Rey de febrero en Las Palmas. Pese a todo, el 17-27 al final del primer cuarto cuando el equipo taronja llevaba un 1 de 9 en triples hacía pensar que, a poco que mejorara el acierto, los de Pedro Martínez volverían a entrar en el partido. La misma sensación llegó con el 37-48 al descanso cuando el acierto desde más allá del arco era un pésimo 2 de 22 (un 9,1%). Perder por nueve cuando llevas esa estadística, sigue sin ser desastroso. A esas matemáticas se agarró el Valencia Basket para, con un 28-12 en el tercer cuarto liderados por la adrenalina de Reuvers y los puntos de Badio, para sentenciar el triunfo. Van Rossom no podía volver a Gante con una derrota.

Valencia Basket: Jones (12), Montero (16), Puerto (5), Pradilla (4) y Reuvers (10), cinco inicial, Jovic (2), Badio (27), López-Arostegui (-), Ojeleye (-), Sestina (3), Costello (7) y Brimah (-).

Gran Canaria: Albicy (13), Thomasson (6), Brussino (13), Shurna (8) y Tobey (10), cinco inicial, Kljajic (2), Homesley (6), Conditt IV (4), Salvó (2), Pelos (4), Samar (11) y Diop (-).

Goles: 17-27, 20-21 (37-48), 28-12 (65-60) y 21-19 (86-79).

Árbitros: Padrós, Fernández y Merino.

Incidencias: 6.328 espectadores.