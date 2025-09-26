Pedro Martínez: «Podría decir que Unicaja en su casa es un equipo casi imbatible, pero creo que podemos ganar»

El Valencia Basket afronta un fin de semana importante con la disputa de las dos Supercopas, tanto la del equipo masculino como la de ... la escuadra femenina. Es por ello que el conjunto taronja aprovechó la ocasión para celebrar una rueda de prensa conjunta en la que intervinieron tanto el entrenador del equipo masculino, Pedro Martínez como el técnico del femenino, Rubén Burgos. El acto sirvió también para introducir al nuevo patrocinio del club, El Pozo.

Primero fue el turno del técnico femenino, Rubén Burgos «Es el final de la pretemporada e inicio del momento competitivo. La pretemporada ha ido bien, ayudando a las jugadoras a crecer en su nivel y a recuperarlo. También a cuidar el tema de salud, en problemas arrastrados. Creo que el estado físico es bueno. Como equipo, construyéndonos y adaptándonos a las jugadoras y sus características. La Supercopa es la sexta participación, hemos tenido la suerte de ganar tres títulos y nos hemos preparado como cada año, con la poca información que tienes de los equipos por los amistosos de pretemporada. No estaremos al nivel de rendimiento que esperamos en la temporada, pero daremos un espectáculo en Huesca. Pensamos en el día a día y afrontamos la competición con ilusión y exigencia. Acabar satisfechas cada día de dar nuestro 100% sería el principal objetivo desde ya», dijo.

Preguntado por el rival, el Perfumerías Avenida, fue sincero: «No tengo mucha idea ni puedo opinar mucho de la situación de Salamanca. Es un placer volvernos a enfrentarnos contra ellas, tenemos muchas batallas y disfrutamos de todos esos enfrentamientos. Las hemos visto en pretemporada, pero los equipos ahí cambian de un día para otro. Esperamos un gran equipo, con mucha anotación exterior y mucho ritmo, son activas en defensa y tendremos que estar a la altura para imponer nuestras capacidades. Todos hemos cambiado y llegamos en construcción, ojalá ofrezcamos un buen nivel de juego, aunque la lógica dice que todas durante el año mejoraremos nuestro nivel».

El Valencia Basket llega como el gran favorito en la Supercopa femenina, pero eso no molesta a Burgos. «Quiero pensar que no, llevamos años como el rival a batir, al menos es nuestra sensación. Poco a poco hemos conseguido los objetivos desde el ascenso y cuando las jugadoras vienen a nuestra entidad entienden la exigencia, pero no creo que sea una carga o una presión, nos hace trabajar con ilusión y con la máxima exigencia posible, y eso nos ayuda al staff a la hora de pedir el 100% de todas en el día a día. No pensamos de dónde venimos, si no de a dónde queremos llegar. Pensamos en lo que viene, no en lo que ha pasado atrás», señaló.

El Valencia Basket recupera en su filas a Awa Fam tras su cesión y eso ilusiona mucho a la afición taronja: «El juego interior es diferente respecto a la temporada pasada e intentaremos que sea el mejor posible para el equipo que queremos ser. Awa es una jugadora de 19 años con un talento importante pero en formación, a la que queremos ayudar a que alcance su mejor nivel. Tiene una buena mentalidad de trabajo diario y todos vemos una realidad de nivel alto en Awa, pero vemos posibilidades más allá».

Hay nuevos fichajes en el equipo y algunas jugadoras tocadas, pero eso no preocupa al técnico. «Lo que queremos y pretendemos es que todas estén al cien por cien. Las pequeñas molestias que hay son arrastradas de períodos anteriores. El equipo ha tenido una buena progresión desde la pretemporada y va creciendo como no puede ser de otra manera, y dentro de esa realidad intentaremos competir lo mejor posible. Lo de Raquel Carrera era un proceso individual para una mejora de unas molestias que arrastraba desde el proceso de selección. Su incorporación con el equipo ha sido esta semana, progresiva y medida, competirá en el primer partido ya con un control de minutaje, pero está apta para competir», destacó Burgos.

Finalmente, el entrenador del Valencia Basket quitó importancia al factor edad de la plantilla: «Creo que la juventud, ya no solo el DNI o el pasaporte, el talento y las habilidades de las jugadoras, hace que apostemos por un estilo de juego en el que trataremos de sacar más rendimiento al equipo. Sí que es verdad que queremos más intensidad y más ritmo de juego, que es la línea en la que va el baloncesto actual y queremos adaptarnos. Mi contacto con Leo Fiebich es a nivel personal de basket, le he mostrado apoyo por la pequeña frustración que han sufrido cayendo en primera ronda, y el golpe fortuito que sufrió ahora está descansando. Forma parte del plan de salud necesario, las jugadoras son humanas y no pueden enganchar competiciones, y hay un plan que se está siguiendo para que esté lo mejor física y mentalmente».

Por otro lado, el técnico del equipo masculino, Pedro Martínez, señaló que el equipo llega «con ganas y entrenando bien, con ilusión. A la expectativa de lo que podamos conseguir y hacer un buen papel». «Unicaja es un equipo que lo está haciendo de maravilla desde hace muchas temporadas, siento mucha admiración por cómo hacen las cosas y por su entrenador y su staff. Para mí fue el entrenador del año pasado, y es un equipo que tiene un sello muy marcado, que si vamos a los resultados, son muy buenos los que están consiguiendo. Es un buen reto para nosotros compararnos con un equipo así», añadió sobre el rival en Supercopa.

Preguntado por las bajas confirmadas para el partido, también le quitó importancia al tema: «Tendremos cinco jugadores seguro para comenzar el partido y competiremos. Pocas ganas de hablar de los que no están más allá de desearles una buena recuperación y que vuelvan cuando antes. No nos excusamos y ya está, no le doy muchas vueltas al tema». El estilo de juego, eso sí, no cambiará mucho respecto a la pasada temporada. «Muchas veces una cosa es cómo quieres jugar y cómo te dejan jugar. Ahora mismo creo que todos los equipos quieren jugar igual. Hace unos años sí que era un poco una novedad el jugar rápido, y la mayoría de equipos ya juegan así. Nuestra vocación es esa y entrenamos para eso, y no siempre lo conseguimos. En cambio la intención es la misma, hemos de perseverar y confiar para estar preparados y aprovechar las oportunidades», comentó Martínez.

Los nuevos fichajes del Valencia Basket están muy contentos con el modelo de trabajo y la intensidad de los entrenamientos, algo con lo que el técnico bromeó: «El año pasado ya era así, muy contento con la actitud de todo el mundo, es normal que estén cansados después de un entreno, y el baloncesto trata de correr y saltar muchas veces. Veo a todo el equipo bien, con buena mentalidad, a los nuevos y a los otros. Algunos de ellos están aprendiendo cosas, la mentalidad la tienen que tener todos, sean jóvenes o no». Una de las principales bazas del equipo taronja será Sergio de Larrea, que tras un gran Eurobasket, seguirá en Valencia pese a haber tenido opciones de irse a Estados Unidos: «Habrá analizado todas las opciones que tenía encima de la mesa y habrá creído que la de Valencia Basket, que con muy buen criterio que era la mejor opción. Él y todos sus compañeros, estamos encantados de formar parte del Valencia Basket, nadie está forzado ni obligado. Sergio también está en esta dinámica y feliz de mejorar, eso vale para todos. La edad no creo que sea importante para eso. Los jugadores tienen que aprovechar la oportunidad de jugar en Valencia Basket para mejorar».

Finalmente, Martínez aseguró estar muy satisfecho con la confección de su plantilla. «Estoy muy contento con el equipo y la construcción que hemos hecho. Imagínate que ahora dijera otra cosa, estaría regalando el titular. Tenemos un muy buen equipo con el que queremos competir. ¿A dónde nos llevará? Los rivales que tenemos delante nos pondrán en dificultades y nosotros intentaremos tener la sensación de que estamos dando nuestro máximo y hasta donde llegue. Miro a los otros equipos y son todos muy buenos. La temporada oficialmente comienza mañana y estamos todos invictos. Queremos estar en esta dinámica de competir y ser ambiciosos, no dar nada por seguro y saber que tendremos muchas dificultades, y ver cómo las resolvemos», destacó el entrenador, que acepta la etiqueta de favorito: «Para todo... Sí, me gusta que nos vean así, prefiero eso a que digan que vamos a bajar, pero luego la competición pone a todo el mundo donde se merece, intento vivir mucho en el presente y eso es el partido que vamos a jugar mañana, que vamos a intentar ganar. Podría decir que Unicaja en su casa es un equipo casi imbatible y tal, pero yo creo que podemos ganar».