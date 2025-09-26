Leticia Romero: «Volver a jugar con España es algo que me gustaría pero no depende de mí»

Leticia Romero (Agüimes, 1995) llegó al Valencia Basket en el verano de 2019. A buen seguro que entonces no pensaba que iba a vivir de ... taronja una pandemia, la erupción del volcán de La Palma, que sufrió in situ en la Supercopa de Tenerife y que le mantuvo en vilo como al resto de canarios, y que fuera a ganar todos los títulos que hasta ahora lleva el equipo femenino de la entidad valenciana. Ahora, busca revalidad el título de la Supercopa con su equipo en Huesca. Empezando por la semifinal que les medirá al Perfumerías Avenida este sábado.

-Afronta su séptima temporada con el Valencia Basket.

Sí, parece que fue ayer cuando llegué en 2019 pero han pasado ya muchos años. Junto con Queralt Casas somos las más veteranas. Esto es ley de vida. Tiene una parte buena, una parte muy buena y también una parte de, bueno, pues vamos pasando y van llegando nuevas y cada vez somos las más veteranas.

-¿Tiene también una parte de responsabilidad?

-Sí, bueno, también tiene una parte de responsabilidad. Somos las que más conocemos el club, el equipo y eso te da un puntito de responsabilidad y de intentar ayudar a las nuevas.

-¿Otra de las cosas bonitas es que ha conseguido todas las banderas de campeonas?

-Sí, eso también (se ríe). Eso es un orgullo. Ya sabíamos que era un proyecto que apuntaba alto y que se veía con mucha ilusión desde fuera. A mí me hacía mucha ilusión venir y crecer con el equipo, es lo que he hecho y la verdad que estoy muy agradecida de poder haber vivido todos estos años ese crecimiento.

-Lo ha ganado todo con el Valencia Basket menos la Euroliga. ¿Ese es el reto a medio plazo?

-Creo que el Valencia Basket es un club que aspira a todo, obviamente, y cada año está dando pasitos hacia adelante. Personalmente solo puedo mirar en el día adía, en este caso en el reto de la Supercopa, y no puedo ponerme retos así a futuro. Para mí lo más importante es competir al máximo nivel que podamos cada partido y creo que si hacemos eso tendremos posibilidades de competir por todo.

-¿Se ha convertido la Liga Femenina o la Supercopa en un todos contra el Valencia Basket?

-Cuando piensas que te quieren destronar al final tú quieres a toda costa mantener el título. También es cierto que cada vez vemos equipos más reforzados y creo que a nivel de favorito tampoco veo que seamos tan favoritas en este caso para la Supercopa de Huesca. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque para mí vamos al mismo nivel que el resto de equipos. Hay equipos que se han reforzado muy bien, todos estoy segura de que se han preparado muchísimo y muy bien para la Supercopa y desde el primer partido nos vamos a enfrentar a un equipo como el Avenida que nos va a poner las cosas muy difíciles.

-¿En algún momento se ha declarado no elegible para la selección española?

.No, no, en ningún momento me he declarado no elegible.

-¿Le gustaría volver a vestir la camiseta de España?

-Sí, siempre he dicho que para mí la selección siempre ha sido un motivo de alegría el poder ir. Para ello obviamente hay que estar seleccionada y hay muchas cosas de por medio. A día de hoy no he decidido no ir, volver a jugar con España es algo que me gustaría pero no depende de mí.

-¿Le encuentra entonces alguna explicación a que la base titular del equipo que ha ganado las últimas tres Ligas, y que ha sido MVP de la Copa de la Reina en 2024, no tenga hueco en la selección?

-A ver, en general no me suelo preocupar por las cosas que no puedo controlar. Es decir, a mí me preocupa mi temporada en el Valencia Basket. El poder hacer lo mejor, al máximo nivel que puedo estar y eso es lo que más me preocupa. El año pasado, por ejemplo, estuve muy contenta con la temporada que hice a nivel personal, con la temporada que el equipo terminó haciendo y eso para mí es lo importante. No intento buscar explicación a esas cosas porque creo que hay gente que está ahí para decidir quién va y quién no va. También creo que hay muchas jugadoras muy buenas en España, cada vez más en el puesto de base, y que todas las que fueron al último Eurobasket se lo merecían. No tengo ningún problema, hago mi trabajo, si tengo la oportunidad voy y si no pues no voy. No busco más allá.

-Si existe el debate es porque hay mucho nivel. Eso es cierto.

-Exacto, no depende de mí y creo que hay muy buenas jugadoras en mi puesto. Cuando tú seleccionas un equipo lo haces pensando en que las jugadoras te encajen en el equipo. Por esa parte no tengo nada que decir porque no es mi trabajo hacer eso. Para mí lo más importante es encontrarme lo mejor posible en la pista. He tenido años donde no he sentido que fuera yo, que me faltaban cosas o que no estaba a mi máximo nivel de confianza, mi máximo nivel mental y mi máximo nivel físico pero ahora sí que siento que estoy bien. He crecido físicamente, mentalmente, a nivel de confianza y para mí lo más importante es seguir creciendo en ese aspecto y ser la jugadora más completa posible.

-¿El ejemplo que ha vivido con Cristina Ouviña es el más claro para comprobar que para una jugadora profesional la decisión personal como mujer de ser madre condiciona su actividad? Es una obviedad, pero es que vivimos en una sociedad que las suele negar día a día.

-Sí, creo que el que sea complicado compaginar ser madre con mantenerse como jugadora profesional no es debatible. Todo el mundo sabe que no es lo mismo en chicos que en chicas, obviamente, y creo que es algo que también se da en la vida laboral en general, no sólo en el deporte. Es más complicado para las mujeres, en general, en cualquier trabajo. Además, en nuestro caso nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo. Eso lo hace aún mucho más complicado. Seguirá siendo complicado, esto no va a cambiar. En vez de luchar contra ello, que es algo natural, tenemos que intentar adaptarnos y poder encontrar ese punto medio, entre clubes y jugadoras, donde podamos convivir, en un ambiente de armonía.

-¿El mayor tabú es el drama de todas aquellas jugadoras que, queriendo ejercer ese derecho, hayan renunciado a su decisión de ser madre mientras son jugadoras por miedo a perder el sitio en el equipo al volver?

-Probablemente hay casos así. Creo que para mí el poder ser madre es algo que va más allá del baloncesto. Es una elección de vida y es algo que tiene que ver con tu vida personal. El baloncesto es tu trabajo, está muy bien, probablemente haya sido tu pasión la mayor parte detu vida pero el baloncesto no dura para siempre. Hay un momento de tu vida que tienes que empezara pensar cómo va a ser mi vida después del baloncesto. Creo que las jugadoras que quieran ser madres, obviamente, tienen que plantearse eso y tienen que tener el derecho a poder ser madres en el momento en el que les puedan ser.

-¿Qué coincidan la Supercopa masculina con la femenina no resta visibilidad?

-Sí, yo lo veo así. A nivel de visibilidad no es lo mejor para el baloncesto femenino. Creo que estaría bien que fuesen en momentos diferentes para que las personas que les gusta el baloncesto en general puedan ir a las dos Supercopas. Sí, a mí me hubiese gustado que no fuese a la misma vez y que todo el mundo pudiera elegir y tuviese la oportunidad de, si quieren, a los dos torneos.