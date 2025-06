López-Arostegui: «Tener un vestuario con ambición de seguir compitiendo en junio es fundamental»

Xabier López-Arostegui (Getxo, 1997) llegó hace cuatro años a la Fonteta con la ambición de luchar por los títulos con el Valencia Basket. Desde ... este viernes, en Madrid, afronta su primera final de taronja y el último baile en el histórico pabellón de Hermanos Maristas.

–Ha costado pero ha llegado su primera final en la Fonteta.

-Sí, cuando fiché por el Valencia Basket fue para vivir momentos como éste y ahora, la verdad, es que estoy muy feliz. Habíamos tenido oportunidades antes con alguna semifinal en competiciones pero no habíamos logrado materializar el pase a una final. Hacerlo para una final de Liga, sin desmerecer a las otras competiciones que hemos jugado, es muy importante. Tenemos mucha ilusión de disputar este duelo contra el Real Madrid.

-El Valencia Basket se fundó en 1986 y va a disputar su tercera final de la ACB.

-El Valencia Basket lleva mucho tiempo haciendo muy bien las cosas, haciendo plantillas con el objetivo de colarse en estas finales y de competir por los títulos. Pero bueno, que sea la tercera aparición en una final de la ACB desde su fundación hace ver lo difícil que es. Eso hay que ponerlo en valor. Ahora, tenemos que centrarnos en ir a por ello sabiendo que va a ser un duelo muy complicado.

-¿Se le ocurre un mejor guion que cerrar un pabellón mítico que ganando una Liga?

-Ganar la Liga sería el final perfecto de la Fonteta, el broche de oro. Ojalá suceda pero bueno, sabemos que vamos a tener un partido como mínimo en la Fonteta y para que sean dos tenemos que ir a Madrid con la mentalidad de intentar ganar al menos uno para recuperar la ventaja de campo, como sucedió en la final de 2017. Hemos tenido tiempo de preparar la final, de descansar, de ver al rival y de estudiarlo. Ahora tenemos que ir día a día, partido a partido porque empezamos los dos equipos con un empate a cero y cada partido puede cambiar la eliminatoria totalmente. Estamos muy enfocados en disfrutar la final, en ir con ambición total y desde el primer partido intentar ganarlos todos.

–¿Tener un vestuario fuerte, unido y con ambición es clave para afrontar una final así? Todo ello ocurrió en 2017.

-Sin duda. Tener un vestuario que tenga la ambición de seguir compitiendo en junio es fundamental. El calendario cada vez se alarga más, llevamos más de diez meses juntos, con muchos viajes, muchos momentos buenos y otros malos. Cuando llegas en un punto tan bueno a un final de temporada, de físico y de nivel de juego, es que el vestuario esté fuerte. Tener un buen vestuario ayuda a estar motivado al final de la temporada, que muchas veces la gente se deja llevar. Lo que has apuntando es clave.

–Es una reflexión importante la que hace. Con un calendario tan saturado siempre existe la tentación de bajar el pistón.

-Creo que se ha visto claro la mentalidad del equipo, por cómo hemos hecho un final de temporada muy serio en la Liga Regular y en el playoff donde hemos llegado a la final ganando todos los partidos. La gente en el vestuario está con ganas porque una vez llegados hasta aquí queremos ir a muerte a luchar por ganar la Liga. Lo hemos hablado entre nosotros y estamos en esa dinámica, así que afrontamos la final contra el Real Madrid con muchas ganas. Todo esto habla muy bien del compromiso de toda la gente que está implicada, tanto a nivel de jugadores como todas las personas del staff técnico o físico. El compromiso de los jugadores está siendo total. Del que juega más y el que juega menos, todos vamos a una y con un mismo objetivo.

–¿Cómo está del gemelo?

-He podido descansar algún día y ahí vamos. Ahora es el momento de apretar los dientes. Es una final, no hay dolor y estaré seguro disponible. No hay dolor, no hay dolor. ...estaré seguro.

–Guillem Vives fue San Voltarén en el título de hace ocho años y ahora le toca a usted ese rol.

-Lo que haga falta (se ríe por el símil). fue Guillem Vives en la final 17. Tú eres el Voltarén de esta. Lo que me falta, sí.

–¿Puede explicar, a modo de minuto y marcador, cómo están las negociaciones con el club para renovar su contrato?

-Bien, la cosa está bien. Me he sentado a hablar con el club varias veces esta temporada para hablar del futuro y las cosas están bien. Me han explicado lo que quieren en estos próximos años con el proyecto y la llegada del Roig Arena, cómo ha sido el proceso con la Euroliga y la estabilidad que eso le va a dar a todo porque en los últimos años la jugábamos una temporada y luego íbamos sin saber. Yo también les he transmitido lo que me gustaría y creo que estamos en un buen punto de la negociación. Creo que se sabrá más pronto que tarde lo que pasará con el futuro y estoy tranquilo, feliz y hay predisposición de las dos partes para renovar el contrato.

–No debe ser sencillo convivir con el mercado abierto y la competición aún sin acabar.

-Bueno, en estos casos siempre hay también mucha especulación pero, independientemente de eso, siempre he estado centrado en ayudar al equipo en cada momento del año y en todas las situaciones. Tampoco creo que sea importante anteponer mi situación contractual sobre los intereses del equipo. Siempre he estado al cien por cien implicado en el trabajo, en intentar ayudar al máximo porque al final el bien común es bueno para todos. Con respecto a mi futuro en el Valencia Basket, sólo puedo decir ahora que soy muy optimista.

–Al Valencia Basket le ha costado más encontrar una estabilidad en la Euroliga que ganar su primera Liga. Es tremendo.

-Sí, es tremendo. Creo que el club se merece la estabilidad en la Euroliga porque ha trabajado mucho años, creciendo, y ha demostrado ser un proyecto con mucha ambición, que quiere estar con los mejores de Europa. Tener esa previsión de que vas a jugar tres años seguidos le va a permitir al club planificar mejor el proyecto y llegar a jugadores a los que antes no podías acceder porque no les podías ofrecer una estabilidad que otros sí les ponían encima de la mesa. Este nuevo panorama va a ayudar a crecer al Valencia Basket como proyecto. Seguro. Es algo que el club se merecía desde hace muchos años y más ahora con la llegada del Roig Arena. A la Euroliga le interesa tener a un club como el nuestro. Estoy muy contento por este nuevo escenario porque la ciudad también se lo merece.

–¿Cómo han vivido esta temporada tan complicada tras la trágica dana de octubre?

-Pedro Martínez lo recordó en Tenerife cuando nos clasificamos para la final de la Liga. Nosotros trabajamos para la gente que nos viene a ver jugar y lo mejor que podemos hacer, en este caso a todos nuestros aficionados afectados por la dana es intentar que disfruten viéndonos jugar y que, por unas horas, desconecten de todo lo que aún están pasando. Desde que ocurrió la desgracia de la dana hemos tenido el orgullo de representar a Valencia por toda España y Europa y eso también ha sido muy importante para nosotros.

–¿Cómo lo vivió usted?

-Todos nos implicamos desde el primer momento y nunca nos hemos olvidado de ellos porque queda mucho por hacer. Siempre los tenemos presentes. Hay muchos aficionados que en las primeras semanas, o meses, no tenían ni manera de llegar a la Fonteta y el club les ayudó desde el primer momento con esos desplazamientos. En mi caso particular, llevo cuatro años en Valencia con mi pareja Carlota y desde el primer momento fuimos a ayudar. Empezamos un par de iniciativas para algunas familias y empresas y adoptamos a un perrito que se llama Lucas. Hay que intentar ayudar con pequeñas cosas y los deportistas no debemos de ser ajenos a la realidad que nos rodea. Ninguna persona puede solucionar el mundo, ni un problema tan gordo pero hay que ayudar a la gente que lo está pasando mal cuando no estás afectado. Si todos lo hiciéramos, ayudaríamos más a que todo fuera mejor. Creo que esa es la mentalidad y la postura que hay que adoptar.