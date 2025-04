Leticia Romero tiene una fractura en un dedo de la mano derecha

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL ZARAGOZA Sábado, 12 de abril 2025, 11:19 Comenta Compartir

Todo están siendo malas noticias para el Valencia Basket en la Final Six de Zaragoza. A la derrota en la semifinal contra el Mersin, por un apretado 66-68, se une una nueva lesión. Leticia Romero, tras la pruebas a las que ha sido sometida en un centro hospitalario de la capital mañana, sufre «una fractura en un dedo su mano derecha» con lo que es baja para los próximos partidos. Para poder disputar la temporada 2025-2026 la Euroleague Women, en la temporada del estreno del Roig Arena con lo cual adquiere mayor importancia que el producto de basket que se pueda ofrecer sea de la máxima calidad, el Valencia Basket aún debe ganarse la plaza en la pista. Ese aspecto, es el que obliga al club a seguir valorando todos los detalles para apretar los dientes y tratar de retener el título de la Liga Femenina, donde recordemos las valencianas son las vigentes campeonas de 2023 y 2024.

Con las bajas de Leticia Romero, Queralt Casas y Vitola, que sólo aspira a disputar la parte final del playoff tras su lesión en la rodilla, el club sondea el mercado con todos los condicionantes que tiene. Uno de ellos, aunque sea complicado de asumir con jugadoras que tienen contrato en vigor con un club, viene impuesto por la normativa de la Liga Femenina. Su articulado impide el plan más claro que sería recuperar a las cedidas Elena Buenavida y Awa Fam, que además juegan en las posiciones de las lesionadas, porque a estas alturas del calendario sólo se pueden fichar jugadoras de fuera de la Liga. Ahí, la entidad está atenta a situaciones que puedan encajar en cuanto a calidad, y presupuesto, con la idea clara de que la primera ayuda cuando hay lesión debe venir de L'Alqueria, en este caso concreto con Alicia Flórez e Irene Broncano.

A buen seguro que todas estas tribulaciones no eran las que le pasaban por la cabeza a Estreban Albert, el director deportivo taronja, cuando al final del tercer cuarto de la primera semifinal marcaba un 50-68 a favor del USK Praga frente al Fenerbahce. Las miradas de incredulidad, en la zona de palco del Príncipe Felipe, eran tremendas porque se estaba gestando una de las mayores sorpresas en la historia de la Final Four de la Euroliga, que es de lo que se trata cuando sólo quedan cuatro equipos por mucho que se vayan inventando formatos y nombres.

Cuando el Valencia Basket llegó al pabellón para comenzar su calentamiento, las caras de asombró aumentaron porque el marcador ya era favorable al Praga por 61-85 y la eliminación del Fenerbahce, que no había perdido un sólo partido en lo que va de temporada en la Euroliga, ya estaba consumada. Queralt Casas, que fue la primera en asomarse a la pista por el túnel de vestuario al estar lesionada y no tener que hacer los rituales previos a un partido, abrió la boca de par en par al mirar hacia el marcador. La ovación final de los 500 seguidores valencianos al equipo checo fue la mejor forma de dejar claro que su intención era la de animar a su equipo hacia la machada, puesto que de pensar que no se podía ganar al Mersin el sentimiento hubiera sido el de que se ponía más complicada la lucha por la medalla de bronce. El mismo semblante tenía Anna Gómez, la capitana que levantó el primer título taronja, la Eurocup de 2021. Luego todo eso se relativizó con la segunda semifinal, donde más allá de haber competido es cierto que quedó el regusto amargo este sábado de oportunidad perdida puesto que así debe ser la opción de jugarse el título de la Euroliga a un equipo como el USK Praga de un potencial similar al taronja, no en vano les ganaron esta temporada.