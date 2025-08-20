De Larrea, premiado como el jugador joven con mayor proyección de España El base del Valencia Basket recibió esta distinción de parte de la Federación en la VI Gala del Baloncesto Español

La VI Gala del Baloncesto Español brilló en el Hipódromo de la Zarzuela en la noche de este martes, y uno de los protagonistas fue un jugador del Valencia Basket. Y es que Sergio de Larrea, una de las mayores promesas salidas de l'Alqueria del Basket y toda ya una realidad tanto en el primer equipo taronja como en la selección absoluta española, recibió el premio de Jugador Joven con Mayor Proyección.

«Es un honor estar aquí y este premio es el reflejo de la temporada, pero también quiero agradecer a mis compañeros que me han ayudado a conseguirlo», dijo el base del Valencia Basket al recibir su premio de parte de Raquel de Diego, Gerente de Patrocinios de Caixabank.

Cabe recordar que el jugador del Valencia Basket afronta un año muy importante en su carrera, ya que todo apunta a que en el verano de 2026 podría presentarse al Draft de la NBA, donde algunas proyecciones de los especialistas norteamericanos le colocan entre las primeras 30 elecciones, es decir, en la primera ronda, donde se aseguraría un contrato millonario de cuatro temporadas.

No obstante, eso queda en el futuro y la cabeza de De Larrea está puesta primero en brillar en el Eurobasket de este verano con España, que comienza a finales de agosto, y después, hacer grandes cosas con el Valencia Basket de Pedro Martínez en el estreno del Roig Arena.

El Hipódromo de la Zarzuela de Madrid vivió una nueva Gala del Baloncesto Español, la sexta edición del evento organizado conjuntamente por la FEB y el diario Marca para premiar a los más destacados de la temporada. El acto reunió a unos 200 invitados y contó con la presencia de los integrantes de la selección absoluta masculina que se encuentra en la recta final de su preparación para el Eurobasket.

La sexta edición de la Gala del Baloncesto Español fue una nueva fiesta del baloncesto. La Presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, quiso mencionar uno a uno a los homenajeados para hacer hincapié en el éxito de sus temporadas y quiso dirigir unas palabras especiales al seleccionador nacional, Sergio Scariolo: «Creo que mereces el reconocimiento de todo el baloncesto español. Era de justicia que notases el cariño que todos te tenemos por tu implicación, profesionalidad y excelencia, que para nosotros será eterna. Todos juntos somos muy buenos y si seguimos trabajando unidos veo un futuro lleno de crecimiento. Os pido que sigáis en esta línea de trabajo y superación porque creo que desde algo tan pequeño como es el baloncesto estamos mejorando el mundo y la sociedad».