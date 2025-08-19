Kameron Taylor, nueva incorporación del Valencia Basket

El alero estadounidense Kameron Taylor (1,98 m, Hyattsville, Maryland, 5 de octubre de 1994, 30 años) se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del ... Valencia Basket, tras firmar un contrato que lo vincula al club por las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027. Taylor se incorporará al equipo tras superar con éxito las pruebas médicas, físicas, cardiológicas y de esfuerzo realizadas en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, bajo la supervisión del responsable médico del club, el doctor Vicente Sebastiá, con el apoyo del doctor Antonio Giner en las pruebas de esfuerzo y la doctora Catheline Lauwers en las evaluaciones cardiológicas. Todos los exámenes arrojaron resultados satisfactorios, lo que permite al jugador iniciar su integración en la plantilla.

Procedente del Unicaja, Taylor llega tras dos temporadas destacadas en Málaga. Durante la última campaña, fue uno de los jugadores más determinantes en los éxitos del equipo, que logró cuatro títulos, incluyendo la Copa del Rey y la Supercopa Endesa, en la que Taylor fue nombrado MVP. Además, formó parte del Segundo Mejor Quinteto de la Liga Endesa, consolidando su papel como uno de los exteriores más completos de la competición. En la Liga Endesa, Taylor fue el jugador más valorado del Unicaja con 11,9 créditos de valoración media, mientras que en la Copa del Rey alcanzó 21,7 de valoración. En la temporada 2024-25, Taylor disputó 61 partidos entre todas las competiciones, promediando 10 puntos (38,4% en triples), 4,1 rebotes, 2,4 asistencias y 1,2 recuperaciones, para un total de 12,7 créditos de valoración. Además de su aporte ofensivo, Taylor ha destacado en defensa, situándose con el décimo mejor rating defensivo de la Liga Endesa (105,3 puntos recibidos cada 100 posesiones) y ocupando la undécima posición en el Más/Menos de la competición (+5,3).

El norteamericano se unirá al equipo para conocer a sus nuevos compañeros y empezar a preparar la temporada 2025-26, marcada por el esperado estreno del Roig Arena, nueva casa del Valencia Basket. La llegada de Kameron Taylor refuerza la posición de alero en la plantilla y supone un refuerzo de primer nivel, aportando experiencia en competiciones nacionales e internacionales, capacidad anotadora, defensa sólida y liderazgo dentro y fuera de la cancha, en un proyecto que busca consolidarse entre los equipos más competitivos de la Liga Endesa.