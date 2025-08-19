Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia chubascos y tormentas fuertes este miércoles en la Comunitat y detalla dónde lloverá
Kameron Taylor pasando el reconocimiento médico. VBC

Kameron Taylor, nueva incorporación del Valencia Basket

El alero estadounidense ha pasado el reconocimiento médico sin problemas y se convierte en nuevo jugador taronja hasta 2027

Pablo Lara

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 18:00

El alero estadounidense Kameron Taylor (1,98 m, Hyattsville, Maryland, 5 de octubre de 1994, 30 años) se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del ... Valencia Basket, tras firmar un contrato que lo vincula al club por las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2027. Taylor se incorporará al equipo tras superar con éxito las pruebas médicas, físicas, cardiológicas y de esfuerzo realizadas en el Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, bajo la supervisión del responsable médico del club, el doctor Vicente Sebastiá, con el apoyo del doctor Antonio Giner en las pruebas de esfuerzo y la doctora Catheline Lauwers en las evaluaciones cardiológicas. Todos los exámenes arrojaron resultados satisfactorios, lo que permite al jugador iniciar su integración en la plantilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en Valencia
  2. 2 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Llíria
  3. 3

    Un gorrilla muere tras recibir una paliza en Valencia a manos de dos hombres que huyeron en una moto
  4. 4 La lluvia vuelve a Valencia esta semana y Aemet activa un doble aviso para este martes
  5. 5 Las tormentas secas originan siete incendios en la Comunitat este lunes
  6. 6 La explosión de gas en una vivienda deja una víctima mortal en Benifaió
  7. 7 AEAT da a los mutualistas jubilados un nuevo plazo para rellenar el segundo formulario y reclamar miles de euros
  8. 8 La casa de lujo más cara de la Comunitat Valenciana no encuentra comprador
  9. 9 Los autónomos estallan contra las bajas laborales fraudulentas en menores de 30 años y piden medidas de control: «Es algo que no cuadra»
  10. 10

    La caída en la oferta de apartamentos turísticos en Valencia dispara los precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Kameron Taylor, nueva incorporación del Valencia Basket

Kameron Taylor, nueva incorporación del Valencia Basket