Itoudis: «La Euroliga debe considerar a los equipos que quieren ser parte de ella, como el Valencia Basket»

El Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv disputan este miércoles en la Fonteta el partido que decidirá al finalista de la Eurocup. En las horas previas al encuentro decisivo, el técnico del conjunto israelí, Dimitrios Itoudis, atendió a LAS PROVINCIAS para analizar el partido, el ecosistema del baloncesto europeo y para conocer su punto de vista de todo lo ocurrido en el segundo partido de la serie en Samokov.

-¿El tercer partido de la serie se va a decidir por pequeños detalles?

-Los detalles son importantes, por supuesto. Hay muchos detalles en estos partidos. En los dos anteriores ambos equipos hemos tenido mucha estrategia. Nosotros añadimos más cosas tácticas y ellos también, tanto defensivamente como ofensivamente. Ellos también añaden durante el partido y ambos realizamos ajustes. Entonces, espero también que sea atractivo para los fans, no solo para los que van a llenar el pabellón sino también para los que lo van a ver por televisión.

-¿Entiende que la expedición se sintiera atacada en Samokov, por los insultos durante el partido contra Valencia y la tensión al salir del pabellón?

-Yo no lo veo como algo así, yo abracé y felicité a muchos de los jugadores del Valencia Basket y no escuché eso de que se sintieron atacados, no sabía eso, yo pensaba que había sido un malentendido. No estoy en la mente de los espectadores, igual que no estoy en la mente de miles que insultan aquí o en otros pabellones donde jugamos. Nosotros entramos al pabellón e intentamos hacer nuestro trabajo, yo no soy responsable de responder por todo.

-Por supuesto que no es usted responsable. Nadie dice eso. Pero la Euroliga multó con 4.000 euros al Hapoel por todo lo sucedido y el Valencia Basket emitió una protesta tras el partido por no sentir seguridad.

-Respeto mucho al Valencia Basket, a su entrenador, al staff, a los jugadores… todo el mundo de nuestro equipo respeta a Valencia y lo que han conseguido. La razón por la que jugamos así es porque respetamos a Valencia. Nosotros quisimos hospedar a Valencia, y no solo a Valencia, sino a todos y cada uno de los equipos en Borovets, donde estamos forzados a jugar sin afición. Ese ha sido el segundo partido en el que jugamos con un número considerable de aficionados. También con todo los sacrificios que el club ha hecho, que todos y cada uno de los fans han hecho de pagarse los costes de su propio bolsillo, no olvidemos estas cosas. Entonces ahora, una minoría que puede que no se comportara correctamente no puede justificar o definir lo que la mayoría hizo, que es ir a animar al Hapoel Tel Aviv, como vienen aquí a apoyar al Valencia Basket.

-Animar no es insultar al rival, y su ciudad, constantemente.

-Creo que no debemos hacer tanto ruido o un punto de énfasis sobre esto, como he dicho, sobre una minoría que se ha comportado como no es aceptable. Por otro lado, si hay algo que se esté fuera de lo legal hay policía que puede encargarse, como se hace en todos y cada uno de los países civilizados. Entonces no creo que tengamos que mencionarlo, no fue hasta tal nivel.

-¿El Valencia Basket es un proyecto que merece estar en la Euroliga o en la NBA Europea?

-No estoy tan al tanto de la NBA Europea. Escucho sobre los rumores, tengo algunos contactos como presidente de la unión de entrenadores, donde estamos intercambiando algunas ideas sobre lo que está sucediendo en Europa en general. Ahora mismo sé que el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, junto a muchos otros equipos, nos gustaría ser parte de la Euroliga. Bien sea por la expansión en la que está pensando la Euroliga, en el futuro cercano o el año que viene, o bien a través de la competición.

-Hay varias vías abiertas para llegar a la Euroliga.

-Sí, porque en la historia, en el pasado, hemos tenido equipos que, pese a no haber ganado la Eurocup, han participado en la Euroliga, a través de la Wildcard. El Valencia Basket tiene una gran organización, he estado aquí por hasta siete días con mi familia. Hace unos cinco años hubo un gran clinic en L'Alqueria del Basket y lo disfruté mucho. Valencia es una gran ciudad y una gran organización, también es una de las grandes ciudades, si no me estoy equivocando, en los estándares de vida en España, porque ofrece mar, hospitales, sistema de transportes, sistema de educación… y en general la gente es feliz aquí. Entonces, es un lugar feliz para vivir. También con las zonas verdes, los parques… que tenéis por aquí.

-Vamos, que en su opinión Valencia tiene un proyecto atractivo para estar en las máximas competiciones europeas.

-Valencia es una gran ciudad y una gran organización, entonces respecto a merecer o no merecer, creo que la Euroliga debe considerar a los equipos que quieren ser parte de ella, como el Valencia Basket. Si Valencia quiere ser un parte de ellos, es bueno considerar que tienen una gestión y dirección sostenible, tienen un dueño que está poniendo dinero durante muchos años, como es el caso del Hapoel Tel Aviv. Tenemos un nuevo dueño que es un visionario, que está dispuesto a invertir mucho en baloncesto, pero no solo en baloncesto a través de la cancha, de contratar jugadores y entrenadores, pero también en general, en el desarrollo de la liga. Entonces, creo que es bueno para la Euroliga considerarlo.