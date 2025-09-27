Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores de Valencia Basket celebran el triunfo ante Unicaja. EFE

Horario y dónde ver por televisión la final de la Supercopa Endesa que disputa Valencia Basket

El equipo de Pedro Martínez pelea por su segundo título en esta competición

J.Zarco

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:58

El Valencia Basket ha logrado clasificarse para la final de la Supercopa tras superar este sábado al anfitrión, Unicaja de Málaga. El domingo puede ser una jornada histórica para la entidad taronja ya que el equipo femenino también peleará por el título después de ganar en Huesca a Perfumerías Avenida.

El conjunto de Pedro Martínez ha conseguido reponerse a un mal primer cuarto con una actuación destacada de Omari Moore, clave en su estreno oficial con el club y que provocó que las bajas importantes de Jean Montero, Xabi López-Arostegui, Brancou Badio o Yankuba Sima no tuvieran tanto impacto.

Su rival saldrá del encuentro que disputan Real Madrid y La Laguna Tenerife desde las 21:00 horas de este sábado. La final se jugará este domingo a las 19:00 horas y en el Martín Carpena de Málaga y se podrá ver en televisión a través de la plataforma de pago DAZN. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.

El Valencia Basket femenino, en À Punt

El Valencia Basket masculino buscará su segundo título de Supercopa en un día en el que las chicas de Rubén Burgos pueden hacer que la alegría sea doble. La final se podrá ver en abierto por televisión a través de À Punt desde las 17:00 horas. El rival saldrá del enfrentamiento entre Casademont Saragossa y Hozono Global Jairis d'Alcantarilla.

La narración la realizará Josep Carbonell y le acompañará el excapitán y leyenda del club Nacho Rodilla. Las jugadoras taronjas pelearán defender la corona obtenida el año pasado.

