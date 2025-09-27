Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sako machaca el aro del Unicaja durante la semifinal de la Supercopa. acbphoto/ mariano pozo

El Valencia Basket buscará su segundo título de la Supercopa ACB

Omari Moore lidera la remontada taronja ante el Unicaja para permitir una donde jornada histórica para la entidad donde puede conseguir dos títulos el mismo día

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL A MÁLAGA

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:28

Si el Valencia Basket quería una acción de impacto antes de que lleguen los primeros partidos al Roig Arena, ya la tiene. Este domingo el ... club tendrá la opción por primera vez en la historia de ganar dos títulos el mismo día. Tras la clasificación del equipo femenino para la final de la Supercopa en Huesca llegó la del masculino en Málaga. En esta ocasión, sabiendo sufrir. El equipo de Pedro Martínez levantó un mal primer cuarto para llevarse un triunfo sufrido y tenso (por momentos parecía un partido de playoff más que de septiembre) con un Omari Moore que demostró en su primer partido oficial de taronja su repertorio. En los momentos más calientes, el de Pasadena metió canastas de todos los colores y repartió juego, para terminar con 20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 26 de valoración. En un final de infarto, un triple de Moore subió el 76-80 y la sensación de tener el triunfo en la mano. Es cierto que los valencianos tuvieron que sufrir algo más, en un final embarrado tras una faltas sobre De Larrea donde los dos entrenadores se intercambiaron peticiones de Instant Replay con pocas opciones de éxito, pero la tercera final de la Supercopa masculina para el Valencia Basket (tras la de 200 y 2017) ya estaba servida. Ahora, los taronja buscarán su segundo título en el torneo.

