El Valencia Basket buscará su segundo título de la Supercopa ACB Omari Moore lidera la remontada taronja ante el Unicaja para permitir una donde jornada histórica para la entidad donde puede conseguir dos títulos el mismo día

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL A MÁLAGA Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:28 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

Si el Valencia Basket quería una acción de impacto antes de que lleguen los primeros partidos al Roig Arena, ya la tiene. Este domingo el ... club tendrá la opción por primera vez en la historia de ganar dos títulos el mismo día. Tras la clasificación del equipo femenino para la final de la Supercopa en Huesca llegó la del masculino en Málaga. En esta ocasión, sabiendo sufrir. El equipo de Pedro Martínez levantó un mal primer cuarto para llevarse un triunfo sufrido y tenso (por momentos parecía un partido de playoff más que de septiembre) con un Omari Moore que demostró en su primer partido oficial de taronja su repertorio. En los momentos más calientes, el de Pasadena metió canastas de todos los colores y repartió juego, para terminar con 20 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 26 de valoración. En un final de infarto, un triple de Moore subió el 76-80 y la sensación de tener el triunfo en la mano. Es cierto que los valencianos tuvieron que sufrir algo más, en un final embarrado tras una faltas sobre De Larrea donde los dos entrenadores se intercambiaron peticiones de Instant Replay con pocas opciones de éxito, pero la tercera final de la Supercopa masculina para el Valencia Basket (tras la de 200 y 2017) ya estaba servida. Ahora, los taronja buscarán su segundo título en el torneo.

El buen trabajo de los taronja en el segundo cuarto dio sus frutos al descanso, puesto que el 44-43 del marcador fue el mal menor en una primera parte donde los de Pedro Martínez estuvieron siempre varias marchas por debajo de su rival. Un canastón con rectificado en el aire de Omari Moore permitió a su equipo marcharse sólo un punto abajo cuando en el primer cuarto llegó a ir diez abajo (23-13). Noticia relacionada Horario y dónde ver por televisión la final de la Supercopa Endesa que disputa Valencia Basket La mala dinámica llegó en el arranque del primer cuarto (16-9) y Pedro Martínez tuvo que parar el partido a los seis minutos de partido (con 20-13 tras canasta de Djedovic) con su equipo sin capturar ningún rebote de ataque, una anomalía en el estilo de juego de los del Roig Arena y que se mantuvo hasta el inicio del segundo cuarto cuando Darius Thompson capturó el primero. La clave de la remontada taronja llegó en la postal del final del primer periodo y el rostro de Ibon Navarro reflejó el motivo. Cuando un equipo al final del primer cuarto lleva un 2 de 8 en triples, acumula 4 pérdidas, pierde 39-13 en valoración y el marcador refleja un -8 indica que a poco que se pulan los detalles se volverá a entrar en la dinámica del partido. Eso es lo que ocurrió en el segundo cuarto. Con una rotación interior donde Pedro Martínez fue alternando las parejas Costello-Reuvers y Pradilla-Sako (Sestina volvió a ser el descarte técnico entre los tres extracomunitarios) dos triples seguidos de Costello acercaron a los valencianos (36-34), una canasta de Moore empató el encuentro (36-36) y un triple de Thompson permitió la remontada (38-39) con un parcial corrido de 15-26 desde la máxima renta del Unicaja. Un trabajo con mucha actividad atrás que abrió la segunda parte.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión