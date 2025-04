Éxito del Valencia Basket en los campeonatos Junior autonómicos

Los equipos juniors de Valencia Basket se proclaman campeones autonómicos en las Fases Finales que se han disputado en L'Alcudia y Almussafes. Unos títulos ... que otorgan a los equipos A masculino y femenino la oportunidad de poder luchar en Huelva por el título de campeones de España en el Campeonato de España de Clubes Junior, a disputar entre los días 25 de abril y 3 de mayo en la ciudad andaluza. El junior B femenino se quedó a las puertas de conseguirlo. Los chicos y chicas de Valencia Basket han puesto el broche de oro a una inmejorable temporada en la Comunitat Valenciana gracias al esfuerzo, la constancia y el sacrificio de todos y cada uno de los jugadores y personas del cuerpo técnico.

La Fase Final Junior Femenino Autonómico proclamó a las chicas del junior A femenino como campeonas autonómicas de 2025 tras un pleno de victorias frente a CB San Blas Alicante (50-75), al junior B Academy femenino de Valencia Basket (48-65) y ante el Picken Claret (75-59).

Por su parte, los jugadores del junior A masculino no tomaron un camino diferente. Las victorias frente a Lucentum Alicante (67-102) y ante el CBI Eche (55-98) junto con los resultados de sus oponentes, le permitieron asegurar el título de campeones durante la jornada del sábado. Pese a tener el título en sus manos, el equipo no bajó el ritmo y cerró la Fase Final con una victoria frente a In Side Logistics Godella (91-71).

El junior B femenino del Valencia Basket cerró su temporada en esta Fase Final con una gran hazaña, consiguiendo clasificarse entre los cuatro mejores equipos de la Comunitat Valenciana. Pese a que en la fase final el equipo taronja no logró ninguna victoria, cayendo ante Picken Claret (55-36), el junior A (48-65) y el CB San Blas Alicante (49-64), compitió hasta el final, dando un paso más en su crecimiento.