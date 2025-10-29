La Euroliga multa con 5.000 euros al presidente del Hapoel por faltarle el respeto a Pedro Martínez El israelí Ofer Yannay publicó un mensaje en redes sociales en el que ponía en duda el futuro laboral del entrenador del Valencia Basket

Marc Escribano Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:03 Comenta Compartir

En los últimos tiempos, se ha generado una rivalidad entre el Valencia Basket y el Hapoel Tel Aviv, que va más allá de lo puramente baloncestístico. Los duelos entre el equipo valenciano y el israelí han estado rodeados de polémica extradeportiva debido al conflicto que afecta a la zona de Palestina, por la cual se ha pronunciado siempre de forma muy contundente el entrenador taronja, Pedro Martínez.

Pero la última polémica vino en torno a las redes sociales, cuando el presidente del Hapoel, el israelí Ofer Yannay, se hizo eco de unas declaraciones del entrenador taronja y le respondió faltándole al respeto. El técnico del Valencia Basket se había pronunciado sobre el retorno de los partidos al territorio de Israel, por lo que dijo que «no estaban muy tranquilos», «que se podía ver en las noticias» y que «la situación no es tan normal como nos gustaría». «¿Por qué no es seguro jugar en Israel el 25 de noviembre pero el 5 de diciembre sí lo es? Los que tomaron esa decisión no tienen que viajar hasta allí», comentó Pedro Martínez.

Hi Pedro



1:3 record against Hapoel means you shouldn’t be very calm. Imagine it goes to 1:4 .. maybe Valencia will consider a new head coach https://t.co/2cYn8ZRwld — Ofer (@OferYannay) October 22, 2025

Sus palabras provocaron la respuesta de Yannay, que citó la publicación del portal Eurohoops respondiendo con el siguiente mensaje: «Hola Pedro. Tu récord de 1 victoria y 3 derrotas contra el Hapoel significa que no deberías estar muy tranquilo. Imagina que pasa a 1-4. Quizá el Valencia Basket considere a un nuevo entrenador». Es decir, el presidente del club israelí se mofó públicamente de los resultados entre ambos clubes con el catalán al mando y puso en duda su continuidad en el banquillo en el caso de perder una nueva vez ante su equipo.

Esto ha provocado una reacción de la Euroliga, que este miércoles ha anunciado en un informe oficial que sanciona con una multa de 5.000 al presidente del Hapoel Tel Aviv por sus comentarios. «Mr Ofer Yannay, presidente del Hapoel IBI Tel Aviv, ha sido sancionado con una multa de 5.000 euros por sus comentarios en redes sociales representando una falta de respeto contra otra persona, según el Artículo 24.2.b del Código Disciplinario de la Euroliga de baloncesto», dice el comunicado.

La respuesta de Pedro Martínez ha sido, como siempre, con clase. El entrenador del Valencia Basket se ha limitado a compartir en su perfil de X (antiguo Twitter) una captura de pantalla del mensaje de la Euroliga en el que se anuncia la sanción para Yannay, lo que ha provocado una reacción de aplausos y vítores por parte de la afición taronja, que está encantada con la serenidad y el sentido común de su entrenador, que más allá de ser un magnífico preparador de baloncesto, es un ejemplo comunicativo y de saber estar ante las injusticias que van más allá del deporte.