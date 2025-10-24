Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet afina la previsión para el fin de semana en la Comunitat Valenciana y el Medio Maratón
La protesta en las afueras del Roig Arena en la visita del Hapoel Tel Aviv vivió momentos de alta tensión con la Policía Nacional. iván arlandis

Enric Carbonell: «La Policía nos transmitió que no íbamos a ser capaces de garantizar la seguridad dentro del Roig Arena contra el Hapoel»

El director del Valencia Basket se pronuncia por primera vez tras la decisión de cerrar el partido contra el equipo de Tel Aviv y lanza una petición a la Euroliga: «Los clubes que no somos propietarios también deberíamos tener información de primera mano sobre la decisión de volver a jugar en Israel»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

ENVIADO ESPECIAL A MILÁN

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:45

Comenta

El Valencia Basket, como le ocurrió a La Laguna Tenerife y el BAXI Manresa, cargó con la responsabilidad de cerrar el partido en este caso contra el Hapoel Tel Aviv por motivos de seguridad ... . Hasta ahora, el club no se había pronunciado al respecto más allá del comunicado oficial anunciando la media y los motivos. Antes de abandonar Milán, donde el equipo taronja venció al Armani por 100-103, el director general del club, Enric Carbonell, atendió en exclusiva a LAS PROVINCIAS.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  3. 3

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  4. 4 El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»
  5. 5 Adiós a los maceteros de Ribó: aprobado el catálogo de mobiliario para la plaza del Ayuntamiento y la calle Colón de Valencia
  6. 6

    Primera condena en España por agresión sexual tras quitarse el preservativo sin avisar en una relación consentida
  7. 7 Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en su casa
  8. 8 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  9. 9 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana
  10. 10

    Aagesen, Torres y Bustinduy se suman a la irrupción de ministros antes del aniversario de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Enric Carbonell: «La Policía nos transmitió que no íbamos a ser capaces de garantizar la seguridad dentro del Roig Arena contra el Hapoel»

Enric Carbonell: «La Policía nos transmitió que no íbamos a ser capaces de garantizar la seguridad dentro del Roig Arena contra el Hapoel»