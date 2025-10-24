Enric Carbonell: «La Policía nos transmitió que no íbamos a ser capaces de garantizar la seguridad dentro del Roig Arena contra el Hapoel»

El Valencia Basket, como le ocurrió a La Laguna Tenerife y el BAXI Manresa, cargó con la responsabilidad de cerrar el partido en este caso contra el Hapoel Tel Aviv por motivos de seguridad ... . Hasta ahora, el club no se había pronunciado al respecto más allá del comunicado oficial anunciando la media y los motivos. Antes de abandonar Milán, donde el equipo taronja venció al Armani por 100-103, el director general del club, Enric Carbonell, atendió en exclusiva a LAS PROVINCIAS.

-¿Qué valoración hace de este arranque de temporada en la Euroliga, donde ya se han disputado seis partidos en menos de un mes?

-Ya lo habíamos hablado en pretemporada. La Euroliga es una competición durísima por el volumen de partidos, por el nivel de las plantillas. Realmente, la plantilla del Valencia Basket se encuentra entre las cinco con un presupuesto más bajo de la competición y al final eso se nota en el día a día. La otra parte, la deportiva, en la Euroliga puedes perder en una semana dos partidos seguidos pero enseguida tienes otra opción de sacar una victoria. Lo importante es que estemos contentos en el trabajo diario, que sigamos trabajando duro.

-Sin descuidar la competición nacional

-Por supuesto, porque la ACB también es muy importante para nosotros. Estamos muy bien en el ACB y a seguir trabajando. Sabemos el equipo que tenemos y dónde tenemos que estar.

-¿Tienen ya un perfil claro, o un nombre, para reforzar la plantilla tras la salida de Sestina?

-Nuestro objetivo, y nuestra obligación, es estar siempre atentos al mercado. Ahora, más si cabe, con la intención de incorporar a alguien que nos cubra esa posición, pues quizá con un poquito más de foco, pero con la tranquilidad de que no tenemos ninguna urgencia de momento. Si se da una opción que a nivel deportivo y económico coinciden, iremos a por ello. Pero sin la urgencia de que tenga que ser algo mañana. Lo de si es más conveniente incorporar a un tres o un cuatro es algo que ya le toca más a la parte deportiva. No tiene por qué ser un perfil como el de Sestina sino un jugador que venga a mejorar la plantilla.

-La Ley del Deporte obliga a los clubes a ser los que determinen si un partido debe disputarse a puerta cerrada y sin público en las gradas. ¿En qué basaron la decisión de cerrar el Roig Arena contra el Hapoel Tel Aviv?

-Como dices, al final los clubes ahí somos los últimos en la toma decisión en el sentido de que por arriba hay una competición que decide los clubes que juegan en este caso la Euroliga y luego unos competentes, una administración pública, que es la que debe determinar la seguridad pública. Partiendo de esa base, nosotros desde varias semanas antes del partido estuvimos en comunicación constante tanto con la Euroliga como con la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno y lo que la Policía nos transmitió, con un informe, es que no íbamos a ser capaces como Valencia Basket de garantizar la seguridad dentro del Roig Arena contra el Hapoel y que, por tanto, nos recomendaban por la situación descrita en ese informe que no abríamos al público el partido. Llegado a ese punto, nosotros sabemos de baloncesto pero cuando la Policía te enseña un informe de seguridad y te recomienda cerrar creo que nuestra obligación y responsabilidad es hacer caso, por mucho que hayamos perdido un factor cancha, ticketing y hayamos privado a nuestros abonados de ver un partido de Euroliga. Fuimos, en global, los perjudicados al cien por cien.

-¿El club está analizando alguna forma para compensar a los 11.000 abonados que han pagado ese partido y no pudieron disfrutar?

-Estamos pensando en ello y al final el club es el primer perjudicado. El Valencia Basket también se siente perjudicado con esto y estamos analizando todas las posibilidades.

-¿Se pregunta las razones de por qué en Valencia se debe jugar a puerta cerrada contra el Hapoel y dos días después con un recinto lleno en París?

-Sí, me lo pregunto, La respuesta sería fácil, entiendo que las autoridades francesas consideraron un escenario diferente. Igual que las autoridades turcas o de Dubái han dicho que en sus países ni siquiera a puerta cerrada se pueden jugar los partidos contra equipos de Israel.. Repito, los clubes estamos en manos primero de las competiciones y luego las autoridades públicas que regulan las situaciones y nuestra obligación es obedecer sus recomendaciones.

-No recuerdo una falta de respeto mayor de un dueño de un club como la de Ofer Yannay, el máximo responsable del Hapoel Tel Aviv, con Pedro Martínez. Como director general del Valencia Basket, algo tendrá que decir.

-Creo que Pedro Martínez le contestó de forma muy elegante a su tuit. Pero por si hay alguna duda, Pedro Martínez sabe que está muy tranquilo y que su continuación en el Valencia Basket no depende de los partidos contra el Hapoel. A mí lo que sí que no me deja tranquilo es que se, con todo lo que está ocurriendo, la imagen del baloncesto sea por un protagonista que realmente no lo tiene que ser. Esta noticia en sí es lo que sí a mí no me deja tranquilo.

-¿Y le deja tranquilo el anuncio de la Euroliga de que a partir del 1 de diciembre volverán los partidos a Israel?

-La mayor intranquilidad que te genera, en este caso como director general del Valencia Basket, es enterarte de estas noticias tan relevantes, y que afectan al club, por la prensa o que en mi caso tenga que llamar a cuatro o cinco clubes propietarios que han estado y a partir de eso generarte tu propia versión. Creo que con respecto a la situación de los partidos en Israel, los clubes que no somos propietarios pero que también tenemos un compromiso en este caso de Valencia Basket de tres años con la Euroliga, deberíamos de ser también parte de estas reuniones. Si no en el poder de decisión, porque no somos propietarios, sí en el aspecto de tener información de primera mano sobre la toma de decisiones, en este caso sobre la decisión de volver a jugar en Israel. Más aún cuando los clubes, como el resto, nos vemos afectados.

-¿Sería bueno por tanto que en la reunión de dentro de dos semanas, el Valencia Basket estuviera representado?

-Por supuesto, y si no es en la reunión que nos llamen un día antes, un día después o una hora después. Somos afectados igual que los propietarios. Todos los clubes que estamos jugando en este caso la Euroliga tenemos la misma preocupación y, por tanto, el mismo derecho de tener información de primera mano de aspectos que nos afectan de forma directa.