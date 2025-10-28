Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Badio lanza a canasta ante la defensa de Bitim. miguel ángel polo

El partido más completo en el curso del Valencia Basket

El equipo taronja exhibe músculo de principio a fin contra el Fenerbahce para ganar 94-79. Los de Pedro Martínez pasan por encima del campeón de la Euroliga en los tres primeros cuartos y le basta con regular en el último para ganar

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 23:44

El Valencia Basket completó, por el nivel exhibido en ataque y defensa y el nivel del rival, su partido más completo en lo que va ... de temporada. Eso es más importante que el triunfo puntual que le pone 4-3 en la Euroliga y en la séptima plaza de la tabla. Partiendo de la base de que la actitud de un equipo siempre debe ser ir creciendo en el nivel de juego, la exhibición en los tres primeros cuartos fue tremenda. En los dos lados de la pista. Tanto es así que en el último cuarto al equipo taronja le bastó con regular y tener claro –eso también es de equipo grande– que estamos en semana de tres partidos y que mañana visitará el Roig Arena un Dubai Basketball que ayer perdió en Vitoria. Además, es un aprendizaje de algunos momentos de la pasada temporada. Encadenar partidos con récords de puntos, triples o diferencia es muy divertido... pero si se gasta un gramo de fuerza que luego es necesario, por ejemplo, en unos cuartos de la Copa pues deja de serlo. En global, por todo lo explicado, el encuentro de los de Pedro Martínez fue de 10. En la pista y en el cuerpo técnico.

