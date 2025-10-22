Pedro Martínez: «¿Por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y 10 días después sí?»

Pedro Martínez ha respondido hoy a la prensa, tras el entrenamiento previo al viaje a Milán, en el Roig Arena. En esta sesión, uno de ... los principales temas que se han tocado ha sido la confirmación de que los partidos como local del Hapoel Tel-Aviv y del Maccabi Tel-Aviv vuelven a jugarse en Israel.

Esta decisión ha molestado al técnico catalán, ya que es necesario recordar que el Valencia Basket ha sido el equipo más perjudicado, debido a que el duelo ante el Hapoel en el Roig Arena se tuvo que jugar a puerta cerrada, y que gracias a esta nueva medida por parte de la Euroliga, al Valencia Basket le va a tocar viajar dos veces a Israel.

Es por ello que Pedro Martínez buscaba respuestas: «Los que han tomado la decisión, que por cierto, no tienen que viajar, nos gustaría que nos dieran una explicación de por qué para ellos el 25 de noviembre no es seguro y 10 días después sí que lo es».

El técnico taronja se mostraba incómodo con la situación constantemente, pero ante la pregunta de si el equipo se planteaba negarse a jugar como ya hicieron en 2024, se mantenía calmado: «no queremos ser parte del problema, y lo que nos gustaría es que la situación estuviera normalizada, y que cada equipo pueda jugar sus partidos como local y como visitante».

Un rostro familiar

El Valencia Basket se enfrenta mañana contra el Olimpia de Milán, el flamante nuevo equipo de Nate Sestina. El estadounidense especializado en los tiros de tres formaba parte de la plantilla del equipo hasta hace una semana, pero se decidió que lo mejor era cortar el vínculo que les unía.

Ampliar Sestina con los colores del Valencia Basket José Manuel Casares

«Ha sido una decisión completamente consensuada entre club y jugador», se justificaba Pedro Martínez. El técnico aprovechó para desearle suerte en su carrera, pero también para lanzarle un pequeño dardo: «espero que no juegue muy bien mañana, que se espere al siguiente partido».

La marcha de Sestina puede haber sido un arma de doble filo, y esto mismo era admitido por el catalán: «sabemos que tiene muchísima información de nosotros, de cómo jugamos, porque la semana pasada estaba con nosotros, por lo tanto pues podemos esperar una buena versión suya».

El partido ante el Olimpia de Milán se jugará mañana a las 20:30 horas, y se podrá ver en Movistar+.

Dudas en la profundidad de la plantilla

Con las marchas del estadounidense y de Ike Iroegbu, y lesiones como la de Sima y Montero, el Valencia Basket ha contado con escasos efectivos con los que jugar en los últimos partidos. Esto se ha notado sobre todo en el juego interior, donde se busca encontrar soluciones.

Respecto a este tema, Pedro Martínez también se ha pronunciado ante la posibilidad de salir al mercado en busca de nuevos guerreros, insinuando que el club está buscando jugadores capacitados para jugar al nivel en el que está ahora el equipo taronja, pero también trabajando con los pies en el suelo: «si podemos contar con un nuevo jugador, bien, y sino a competir con lo que tenemos. Más vale siempre tomar la decisión un poco más tarde y que sea la correcta, que no tomarla con prisas y que no lo sea».

Con respecto a la evolución de los lesionados, el técnico taronja se ha mostrado preocupado por la recaída que ha sufrido Yankuba Sima, pero también optimista con la vuelta de Jean Montero: «Ahora tenemos que involucrarlo en el juego, que prácticamente no hizo pretemporada, luego cuando vino de su lesión entrenó 5 días y le tuvieron que operar, y hoy ha hecho su tercer entrenamiento desde que ha vuelto».

El técnico también ha querido dejar claro que las lesiones no pueden servir para poner excusas por jugar mal en los partidos o por no competir al nivel.

Fuga de talentos

Otro hecho notable que ha ocurrido esta semana ha sido la marcha del joven talento formado en l'Alqueria del Basket, Nikola Dzepina, quien abandona las instalaciones taronja para jugar en el basket universitario de Estados Unidos.

Pedro Martinez se ha mostrado un poco apenado cuando ha sido preguntado por este tema: «no podemos competir con esta situación, porque esto está cambiando el baloncesto de formación en Europa, pues toca adaptarse».

Aún con la compensación económica que ha recibido el Valencia Basket en esta operación, el entrenador ha afirmado que le hubiera encantado poder explotar el talento de Dzepina él mismo. Además, ha lanzado un aviso para el futuro: «Desgraciadamente si esto sigue así y se maneja el dinero como se maneja en la liga universitaria estadounidense va a haber más casos».