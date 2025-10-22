Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El cadáver momificado fue hallado en una zona donde ya aparecieron otras víctimas de la dana
Pedro Martínez dando instrucciones en el partido entre Valencia Basket y Hapoel Tel-Aviv Miguel Ángel Puro

Pedro Martínez: «¿Por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y 10 días después sí?»

El entrenador del Valencia Basket ha comparecido hoy ante los medios de comunicación, previo al duelo de Euroliga ante el Olimpia de Milán

Adrián Cambra

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:25

Comenta

Pedro Martínez ha respondido hoy a la prensa, tras el entrenamiento previo al viaje a Milán, en el Roig Arena. En esta sesión, uno de ... los principales temas que se han tocado ha sido la confirmación de que los partidos como local del Hapoel Tel-Aviv y del Maccabi Tel-Aviv vuelven a jugarse en Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  2. 2

    El proveedor de comidas preparadas de Mercadona abrirá una nueva planta de 20.000 metros para productos asados
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4 Un barrio de Valencia, entre los cinco más rentables de España para comprar casa
  5. 5 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  6. 6 Malú sobre su relación con Sebastián Yatra: «Él ha llegado como un huracán. Estoy abierta a vivir, sentir y disfrutar»
  7. 7

    «Tengo el Amazonas en plena calle Colón»
  8. 8 El vídeo viral de una trifulca entre turistas y vecinos en pleno centro de Valencia
  9. 9

    Localizado en Manises un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  10. 10 Daniel Guzmán rompe a llorar al hablar del estado de salud actual de su compañero Jose Luis Gil: «Pase lo que pase...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pedro Martínez: «¿Por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y 10 días después sí?»

Pedro Martínez: «¿Por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y 10 días después sí?»