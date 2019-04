«Esperemos que esta vez la mesa sea digna de una final» Ponsarnau observa el entrenamiento de ayer. / manuel molines El técnico taronja apela al estilo de juego de su equipo: «Se dice que la clave es la fuerza pero entonces haríamos un equipo de karatecas» Jaume Ponsarnau Entrenador J. C. VILLENA VALENCIA. Domingo, 14 abril 2019, 23:50

Jaume Ponsarnau aprovechó el inicio de su rueda de prensa previa al tercer partido de las Eurocup Finals para confirmar la denuncia que ayer publicó LAS PROVINCIAS sobre los reiterados fallos de la mesa en Berlín, que acabaron desquiciando al banquillo taronja: «La verdad es que estuvieron mal y en algún momento nos alteró, esperemos que esta vez la mesa sea digna de una final de la Eurocup». Con respecto al partido decisivo por el título quiso destacar todo lo bueno que tiene jugarlo en casa: «Tenemos que identificar lo que nos sirve de jugar en casa, el calor de nuestra gente, el estímulo y que es un poco más fácil dar el cien por cien pero tememos que hacerlo manteniendo la concentración».

Con respecto a los estilos de juego, y los ajustes que pueda tener en mente Aíto García Reneses, el técnico de Tàrrega reivindicó la concepción que tiene su equipo de entender el basket: «No sólo es ímpetu, es calidad. Se dice que la clave es darlo todo y la fuerza pero entonces haríamos un equipo de karatecas pero los karatecas no juegan tan bien como nuestros jugadores a baloncesto. Tenemos un plan que nos ha llevado a ser el mejor equipo de la Eurocup así que vamos a incidir en lo que estamos haciendo bien e intentar mejorar las otras. Las diferencias del primer al segundo partido han sido numéricamente en el rebote ofensivo y en las pérdidas». Con respecto a los ajustes que tiene que aplicar el Valencia Basket volvió a apelar a la concentración con la que se afrontó el primero de la serie: «Tenemos que buscar más rápidamente los ataques pero elaborarlos con más paciencia para no perder balones que no ha hace falta perder. Todo el mundo debe estar preparado para dar el 100 por 100 y entender lo que quiere decir en cada momento, que puede ser bloquear un rebote o correr rápido atrás. Todos podemos dar más al equipo».