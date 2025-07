España convoca a cinco jugadores del próximo Valencia Basket

La última lista de Sergio Scariolo como seleccionador de España, que tras el Eurobasket de este verano dejará su puesto para convertirse en nuevo entrenador ... del Real Madrid, está teñida de taronja. En la convocatoria larga, la de 15 que se reducirá a 12 antes de viajar a finales de agosto a Chipre donde debutarán el jueves 28 frente a Georgia, hay cuatro jugadores que la pasada temporada defendieron la camiseta del Valencia Basket y que, tras el proceso de renovaciones, seguirán vinculados al proyecto taronja. Josep Puerto repite como el representante valenciano de la lista y estará acompañado por Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla y Sergio De Larrea. La lógica dicta, tal y como están las negociaciones en el mercado, que cuando comiencen los entrenamientos el lunes 28 de julio con una fase de preparación llevará a España por Madrid, Málaga, Badalona, París y Colonia, ese número se elevará a cinco. Yankuba Sima también ha entrado en la lista y, tras comunicar al Unicaja que abonará su cláusula de 500.000 euros, está ultimando su nuevo contrato con el Valencia Basket. Cuando sea oficial, esa cifra de cinco jugadores y un tercio de la lista será récord en la historia de la entidad valenciana en cuanto a una convocatoria masculina de España.

La convocatoria inicial está liderada por Santi Aldama, la actual referencia de la selección como único jugador español que en la actualidad disputa la NBA, y cuenta con ocho componentes del equipo que defiende el título del Eurobasket conquistado en 2022: Darío Brizuela, Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, López-Arostegui, Joel Parra y Pradilla. A ellos, se une un bloque ya consolidado en las últimas convocatorias como son Abalde, Puerto, Sima y Yusta, y los jugadores jóvenes que han dado un paso al frente esta temporada como mostrado su calidad esta temporada, como De Larrea y Eli John Ndiaye.

Para confeccionar la lista, Scariolo confesó que tuvo que hacer algún descarte obligado por los compromisos con la nueva realidad que se abre para los jugadores jóvenes que han apostado por la NCAA: «Es una lista que mantiene su compromiso con la competitividad y, a la vez, mira hacia el futuro con nombres que creemos que pueden aportar ya en el presente. Queríamos que hubiese más jóvenes, pero sus compromisos con los clubes nos lo han impedido, empezando por Hugo González, y siguiendo por Mario Saint-Supery, Aday Mara o Izan Almansa. La competitividad es alta, el grupo es muy fuerte y lo afrontamos con ganas de hacerlo bien. No tenemos ninguna presión de resultados, pero este equipo tiene un gen competitivo muy grande. Queremos dar la cara y pelear hasta el final».

Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, quiso agradecer tras el anuncio de la lista «a Sergio Scariolo todo su compromiso con la selección. Los cinco oros, una plata y dos bronces definen su papel en estos 15 años. Ha sabido mejorar el rendimiento de nuestros jugadores y ha mostrado siempre una visión integral de nuestro deporte, implicado en el desarrollo de los jugadores, y ha sido un visionario adelantándose a todos los problemas que podíamos tener. Es el mejor seleccionador de todos los tiempos, el que más y mejor nos ha hecho ganar». Con respecto a la convocatoria, también lamentó el no haber podido incluir a más jugadores jóvenes «pero no ha sido posible» y sobre los objetivos dejó claro que es conveniente no poner la palabra imposible nunca a España en un torneo, como ha demostrado la selección femenina con su reciente plata en el Eurobasket: «No vamos a poner presión a este equipo, porque nuestros objetivos son a largo plazo. Pero sabemos que estos jugadores tienen ese gen competitivo». En el staff técnico volverá a ver una presencia valenciana con el fisioterapeuta Jordan Sospedra, donde el de Alcossebre es un fijo de la lista de España desde que Scariolo lo reclutara para la selección en 2017 tras su salida del Valencia Basket.