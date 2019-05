Chechu Mulero: «Ponsarnau ha conseguido el objetivo de la Euroliga y está abierta su renovación» Satisfecho. Chechu Mulero se muestra orgulloso del crecimiento de los equipos masculino y femenino. / irene marsilla El director deportivo del Valencia Basket apunta a la figura de De Colo como ejemplo de jugador que no necesita un gran físico para jugar en la máxima competición continental y descarta una revolución en el juego interior | El pucelano tiende la mano a Will Thomas: «Es verdad que ha cambiado de agentes pero el club hará todo lo posible para que se quede» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 19 mayo 2019, 23:54

El Valencia Basket afronta esta semana el final de la Liga Regular de la ACB con la seguridad de que arrancará el playoff por el título desde la cuarta plaza. Con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo de la temporada, la plaza de Euroliga, el director deportivo confirma que ya ha comenzado el camino para renovar el contrato del entrenador Jaume Ponsarnau.

-¿Qué supone hacer esta entrevista bajo siete banderas de títulos?

-Para cualquier aficionado, y nosotros nos incluimos en ese núcleo, supone un orgullo que hayan siete y que en los últimos años hemos conseguido sumar. Es un motivo para estar contento y lo más importante es que mantenemos el deseo para que vayan aumentando.

-La última década está llena de cifras contundentes, las diez finales y cinco títulos es una de ellas.

-Afortunadamente ahora estamos en una buena línea de títulos y de triunfos. Yo llegué a un Pamesa en 2004 que ya era grande pero es verdad que hasta que llegó mi primer título en Valencia, como entrenador ayudante, pasaron seis años. Las competiciones cada vez son más exigentes y tenemos que estar preparados para competir siempre por los títulos. El número de finales refleja más que los títulos. Llegar es competir por ellos. La línea del club es de estar arriba y crecer manteniendo una estructura, que es lo que nos va a dar la solidez y el respeto.

-La próxima temporada van a ser el único club de España con sus equipos masculino y femenino en Europa. ¿Es tan importante como un título?

-Es algo trascendental para nosotros. Se ha hablado mucho siempre del deporte femenino pero el Valencia Basket no ha hablado sino que lo ha puesto en práctica. La apuesta ha sido seria desde el día uno. Lo de la próxima temporada con los dos equipos en Europa será un hito que esperemos se mantenga. El ambiente y el espíritu que se ve en los partidos del femenino en la grada es absolutamente contagioso y eso se traslada a la pista de una manera exponencial. Siempre he dicho que cuando la Fonteta aprieta, por lo que es el pabellón y la propia estructura del mismo, es la pista en la que más difícil es jugar para los rivales.

-¿El primer partido de la Euroliga del Valencia Basket se va a jugar en la asamblea que debe decidir si instaura ya el sistema de ascensos y descensos con la Eurocup?

-Desde luego que nos gustaría que se sistema que se ha anunciado se aplicara ya. Para equipos que no tenemos la Licencia A la posibilidad de subir desde la Eurocup dos equipos es importante y que un equipo que juegue la Euroliga pueda mantenerse si hace una buena competición es decisivo. Tener continuidad en la Euroliga es un aspecto fundamental porque todos los jugadores la quieren jugar, nuestra afición también se la merece y creo que el club ha hecho méritos suficientes para jugarla año tras año.

-¿Cuántos jugadores en los últimos años no han venido a Valencia sólo por no tener Euroliga?

-Muchos. Lo primero que te preguntan los agentes es si participas porque los jugadores importantes sólo quieren jugar la Euroliga. Es algo determinante. No pasa tanto con los jugadores españoles porque para ellos Valencia es una referencia. Esa política con los nacionales no va a cambiar porque no nos podemos permitir el lujo de no competir en la ACB porque es una Liga muy importante. El resto, europeos y americanos, priorizan la Euroliga a cualquier otra cosa y en algunos casos te piden un precio excesivo.

-La guinda del proyecto va a ser el Arena. ¿Si pudiera dirigirse a los políticos que les diría al respecto?

-Que se den prisa y que se agilice, que vaya todo más rápido. Me imagino que habrá que seguir unos trámites pero el nuevo pabellón le dará un impulso decisivo al club. Cuando antes lo tengamos mejor. Como ciudadano lo vivo como una cosa más de nuestra vida cotidiana donde todos tenemos ejemplos personales de lo que supone el papeleo, los trámites y la burocracia. A todos nos fastidia casi a diario, me cabreo como todos y no lo entiendo.

-¿La consecución del objetivo de la Euroliga asegura la continuidad de Jaume Ponsarnau?

-Lo que está claro es que el objetivo principal que nos habíamos puesto esta temporada está conseguido. Nos marcaremos como siempre el final de temporada para analizar y sacar conclusiones. Jaume Ponsarnau ha conseguido el objetivo de la Euroliga y está abierta la opción de su renovación pero es verdad que mirando el pasado más reciente aquí hay dos partes y la temporada no ha terminado.

-¿Percibe demasiada euforia cuando se habla de que ahora el objetivo tiene que ser el doblete?

-Esto va ligado a la primera pregunta. El nivel de exigencia que tenemos es muy alto pero en una competición como la Liga Endesa donde los tres primeros clasificados ahora mismo son equipos con licencia en la Euroliga lo que tenemos que hacer es competir de la mejor manera posible. Sin renunciar a nada pero con el máximo respeto a todos.

-¿Todos los jugadores que tienen contrato van a seguir la próxima temporada?

-Si digo que seguro al cien por cien no diría la verdad. Hay alguna opción de que algún jugador pueda salir, puede venir determinado por nuestra intención, por la suya o por el mercado. Tengo la sensación de que hay jugadores con contrato que el mercado puede venir a por ellos.

-¿Le duele escuchar que hay jugadores que están ya amortizados, como Antoine Diot?

-No hay ningún jugador de la actual plantilla del Valencia Basket descartado para la próxima temporada. Todos tienen opción de seguir.

-¿Tiene esperanzas de que Will Thomas, que ha cambiado de agente en medio de la temporada, vaya a renovar?

-Will Thomas ha realizado una temporada magnífica. Ha sido un jugador básico en el equipo, clave en la forma de jugar de la plantilla y creo que la estructura que tiene el equipo también le ha ayudado para fortalecer su juego. Queremos que continúe con nosotros. Es verdad que ha cambiado de agente pero el club hará todo lo posible para que renueve. No lo descarto. Él está contento y feliz aquí. Es un jugador que no se ha lesionado nunca, que los compañeros le adoran y eso va a facilitar la relación entre él y el club.

-Matt Thomas tiene contrato y le sigue la NBA. ¿El mercado dictará si es necesario una mejora de sus condiciones para evitar que se marche?

-Las posibilidades de que Matt Thomas salga del Valencia Basket van más dirigidas a la NBA. No creo que vaya a dejar el Valencia Basket para irse a otro equipo de Europa, ni por dinero. Si viene la NBA ahí entran otros factores. Soy optimista de que juegue con nosotros en la Euroliga la próxima temporada.

-¿Le gustaría que fuera uno de los puntales de ese Valencia Basket de Euroliga continuada en los próximos años?

-Si analizamos jugadores como Matt Thomas o Mike Tobey es el perfil que hemos fichado en las últimas temporadas. Es el tipo de deportista que desea el Valencia Basket; estables, trabajadores y muy buenos jugadores. Me gustaría que estuvieran muchos años con nosotros.

-Habla de Tobey. ¿Es otra apuesta segura para el próximo curso?

-Seguimos confiando en su crecimiento dentro del Valencia Basket. Creo que ha evolucionado mucho dentro de la temporada. Estoy muy contento con él y con lo que supone en la pareja del cinco con Dubljevic. Son una pareja muy complementaria, que nos permite mantener siempre la misma norma defensiva esté quien esté sobre la pista y que facilitan el juego en el poste bajo de Will Thomas.

-¿Es necesario otro cinco más para la Euroliga de un perfil más físico?

-Ahí puede ser muy importante lo que ocurra con Will Thomas.

-¿Si Will Thomas renueva no ficharán entonces un cinco?

-Si analizas lo que es la Euroliga no hay muchos casos puntuales de cuatros abiertos puros, como puedan ser Moerman o Thompkins.

-Pero sí que hay cincos físicos puros en esos equipos de Euroliga que el Valencia Basket hace muchos años que no tiene.

-La apuesta de nuestro jugador interior es Dubljevic. Seguiremos apostando por él. No tenemos que volvernos locos buscando algo en el mercado que no hay o que no podemos pagar. Mejorar el juego interior del Valencia Basket es complicado. No creo que para jugar la Euroliga necesites grandes atletas ni cuerpos, no creo que en la Euroliga no puedan jugar Sergio Rodríguez o De Colo. Más que tener más físico lo importante es tener un físico sano.

-¿Va a vestir Brizuela el taronja?

-No tengo ni idea pero me parece un muy bueno, con un descaro muy importante y diferente a los jugadores que tenemos. Nos gustaría a todos seguir apostando por el jugador nacional.