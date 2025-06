Catalá: «Sería muy interesante que La Fonteta siguiera vinculada al baloncesto»

El Valencia Basket ya se ha despedido oficialmente de La Fonteta, donde no disputará más partidos oficiales de baloncesto, y cuenta ya las ... semanas para iniciar la mudanza al Roig Arena. Cabe recordar que la etapa del pabellón municipal de la Fuente de San Luis como casa del principal equipo de baloncesto de la ciudad se ha prolongado durante cuatro décadas.

Pero la mudanza al Roig Arena no dejará a La Fonteta vacía de actividad. Nada más lejos de la realidad, y esto ha llevado al Ayuntamiento, según fuentes consultadas por este periódico, a tomarse un año de reflexión. Se va a impulsar un anteproyecto sobre los usos que se darán en el futuro al pabellón de la Fuente de San Luis, pero este trabajo se va a llevar a cabo dentro de un año.

No obstante, la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, se ha pronunciado este lunes al respecto: «Nosotros llevamos muchos meses trabajando con el Valencia Basket sobre el futuro de La Fonteta. Pensamos que forma parte de un enclave único, posiblemente irrepetible en Europa. Es un 'hub' del baloncesto, en un entorno donde se junta no solo el futuro Roig Arena, si no también l'Alqueria del Basket, y efectivamente, La Fonteta. Pensamos que sería muy interesante, y así se lo hemos trasladado al club, que La Fonteta siguiera vinculada a la disciplina del baloncesto. No en su totalidad, pero sí en una gran parte».

«Por tanto, decir que efectivamente hemos hablado con el Valencia Basket para seguir en colaboración con ellos en La Fonteta, trabajando sobre esa disciplina deportiva que tantas alegrías nos ha dado a la ciudad de Valencia, aunque no descartamos la incorporación de alguna otra disciplina deportiva en esta instalación municipal. Pero por el momento, el club y el Ayuntamiento de Valencia seguirán unidos y juntos en la gestión de La Fonteta», añadió posteriormente la alcaldesa.

El propio Roig Arena, además de sus pista central, tendrá una cancha de entrenamiento. Pero es que hay que recordar que la instalación no va a llevar de forma perenne el apellido de 'deportiva'. Nace con la consideración de 'multiusos' porque va a tener una amplia, casi interminable oferta de ocio. Y eso implica que es posible que albergue eventos en la víspera de un partido de baloncesto. Ese día antes de competir, tanto el Valencia Basket como su rival tendrán que llevar a cabo un entrenamiento.

Este va a ser un claro ejemplo de necesidad del Valencia Basket de utilizar la Fonteta, por la cual sigue pagando al Ayuntamiento un alquiler. Además, hay que recordar que tanto las gradas como los exteriores tienen una estética con los motivos taronja y de baloncesto. Este, no obstante, debe ser el menor de los problemas a medio plazo. Lo que es evidente es que ningún otro club de la ciudad quiere trasladar parte de su actividad a La Fonteta.

De forma puntual, y abarcando también alguna de las canchas de l'Alqueria del Basket, la Copa Davis de tenis había venido ocupando el pabellón a principio de septiembre. Hay que recordar que con el cambio de formato de la competición, Valencia ha perdido su condición de sede de la eliminatoria previa a las finales. Estas se van a disputar, con otro sistema y con España en condición de local, en Marbella. Antes de la dana se iba a pugnar precisamente por las finales, que posiblemente habrían sido en el Roig Arena. Con todo esto, la decisión es la de tomarse este año de reflexión. Que el Valencia Basket empiece a funcionar en el Roig Arena y antes de que el Ayuntamiento pula ese proyecto sobre los usos que se dará en el futuro al pabellón de La Fonteta.