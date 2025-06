La banda sonora que acompañará al Valencia Basket en el Roig Arena

En la Pista Central de L'Alqueria del Basket, el club presentó oficialmente su nuevo himno, titulado «La Promesa», una composición de La Fúmiga que ... ya resuena con fuerza en los corazones taronja.

El acto congregó a medios, representantes del club, protagonistas del proyecto y miembros de la afición que no quisieron perderse la puesta de largo de una canción llamada a convertirse en el nuevo símbolo de identidad del club. Porque un himno no es solo música: es emoción, historia, valores, comunidad. Y eso es lo que respira «La Promesa» desde el primer acorde hasta el último verso.

El evento comenzó con la intervención de Enric Carbonell, director general del Valencia Basket, quien contextualizó el origen del proyecto: «Nosotros pensábamos que era buscar un punto de encuentro para unir a la afición, los jugadores y el club. Un encargo muy complicado, pero pretendíamos que de alguna forma los aficionados se sintieran orgullosos de ser del club taronja». Consciente de la dificultad de sintetizar en una canción todo lo que representa una institución como el Valencia Basket, Carbonell subrayó la importancia de confiar en el grupo adecuado: «Ha sido muy fácil porque La Fúmiga es parte de la familia taronja».

Y es que si hay un grupo capaz de conectar con el sentimiento popular valenciano, ese es La Fúmiga. Referentes de la música festiva, popular y combativa en la Comunitat Valenciana, han sabido tejer una letra y una melodía que rinden homenaje a la pasión taronja, a la cantera, a la afición y a los valores que defiende el club.

Artur Martínez, vocalista de La Fúmiga, no ocultó la responsabilidad que supuso el encargo: «Cuando me hicieron el encargo, por encima de la ilusión estaba el miedo. Un himno representa muchas cosas y muchos sentimientos. Hemos buscado que cada aficionado se sintiera identificado con cada palabra». Artur, además, tiene una relación especial con el club: «Me atreví porque yo he vivido esto desde dentro. Este es un club de cantera, igualitario y con un ADN especial. Si había algún club con el que nos teníamos que unir, era el Valencia Basket».

Durante la presentación, Artur compartió detalles que hacen del himno una obra coral y comunitaria. Una de las sorpresas fue la participación de la Escola Coral de Quart de Poblet, que presta su voz al estribillo del himno: «Si lo escucháis en casa, oiréis las voces de la escuela coral, que hace que el himno suene como si lo cantara toda una grada».

Para el cantante, «La Promesa» debe vivirse en comunidad, en los partidos, en la Fonteta, con el alma: «Esto se tiene que cantar con una bufanda al aire y sintiéndolo. Para mí es un sueño que esto se haga realidad».

El himno llega acompañado de un videoclip oficial que también se estrenó durante el evento. El encargado de llevarlo a cabo fue Arnau Espanya, productor ejecutivo de la Agència Bondó, que dirigió una pieza audiovisual donde se refleja la conexión entre club, afición y ciudad: «Ha sido mucha presión, pero lo definiría al contrario. Ha sido muy fácil gracias a La Fúmiga y al club. Una de las producciones más agradables que hemos tenido últimamente».

Espanya explicó que el objetivo del vídeo era rendir homenaje a todas las personas que hacen posible el Valencia Basket: «Hemos partido de un homenaje a la afición, al vínculo entre el club y la ciudad de València, y a la cantera y la gente que trabaja día a día por este club».

El videoclip mezcla imágenes de jugadores, aficionados, niños y niñas de la cantera, entrenadores, personal de base y escenas cotidianas que muestran que el Valencia Basket es mucho más que un club de baloncesto: es una familia que vibra unida bajo unos mismos colores.

El acto cerró con una declaración de esperanza por parte de Artur Martínez: «Esperemos que este año pase algo muy bonito». Porque más allá de lo musical, el lanzamiento del himno llega en un momento clave para la institución, que sigue creciendo y mirando al futuro con ambición.

La próxima cita será el 29 de junio, en el homenaje a la Fonteta, donde La Fúmiga ofrecerá un concierto especial que incluirá, cómo no, «La Promesa». Será la primera vez que el himno se escuche en directo ante la afición, un momento que promete ser inolvidable.

Con «La Promesa», el Valencia Basket se asegura de tener una canción que lo represente con orgullo en cada inicio de partido, en cada victoria, en cada abrazo en la grada. Una canción que, como bien dice su título, es una promesa de unión, de emoción y de futuro compartido.